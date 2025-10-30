El Arzobispado de Pamplona cede la antigua iglesia parroquial al Ayuntamiento de Ribaforada para su uso público

PAMPLONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Arzobispado de Pamplona y Tudela, el Ayuntamiento de Ribaforada y la parroquia de San Bartolomé Apóstol han firmado un contrato para la cesión de uso de la antigua iglesia parroquial, hoy sin culto, que será destinado "a satisfacer el interés general de su vecindario", según se recoge en el documento firmado por ambas partes.

El contrato, que recoge la posibilidad de recuperar el uso religioso del edificio, ha sido validado por el ecónomo diocesano, Jorge Irurzun Tihista; el párroco de la Iglesia de San Bartolomé Apóstol, Huynh Nguyen; el alcalde de Ribaforada, Tirso Calvo Zardoya; la secretaria del Ayuntamiento de Ribaforada, Andrea Lafuente; y el abogado del Arzobispado de Pamplona y Tudela, Miguel Barrio.

La antigua iglesia parroquial, objeto de la cesión, está situada en el número 1 de la plaza de San Francisco Javier y tiene una superficie total de 360 metros cuadrados -236 m2 corresponden a la parte delantera de la antigua iglesia y el resto, 124 m2, a la parte posterior-. El Arzobispado de Pamplona y Tudela cede al Ayuntamiento de Ribaforada el derecho de uso de la Iglesia vieja, con el fin de "recuperar y rehabilitar el edificio"; y del centro parroquial, que será demolido y destinado a espacio público municipal, indican en una nota de prensa desde el Arzobispado.

El plazo de duración de la cesión se ha fijado en cincuenta años, "que podrá ser prorrogado por acuerdo expreso y por escrito de ambas partes y por el mismo número de años", según se recoge en el contrato. El Ayuntamiento de Ribaforada asumirá el coste de las obras de rehabilitación, reparación y mantenimiento del edificio y se hará cargo también del mantenimiento del edificio.

El Ayuntamiento de Ribaforada destinará el inmueble "a satisfacer el interés general de su vecindario. En concreto, podrá dedicarse a centro cultural y artístico, para realizar exposiciones, conferencias y demás actuaciones relacionadas con el arte, la cultura u otras de índole similar que sean de interés de la población de Ribaforada". La cesión de la Iglesia fue aceptada por acuerdo plenario en la sesión celebrada el pasado jueves, 23 de octubre.

USO COMO TEMPLO

El Ayuntamiento deberá permitir el uso del edificio como templo para el desarrollo del culto de la Iglesia Católica en las condiciones establecidas por el Arzobispado y la parroquia de San Bartolomé Apóstol. A tal efecto, podrá trasladarse la imagen del santo que se venere y devolverlo a su lugar de origen una vez finalizado el oficio religioso.

Para la parroquia de San Bartolomé Apóstol ha sido "esencial" la posibilidad de recuperar el uso religioso del edificio para la firma del contrato. Dicho uso podrá realizarse en las fechas en las que el párroco comunique el Ayuntamiento para un correcta coordinación y organización. Además, las actividades que se organicen en el edificio de la antigua iglesia parroquial deberán ser "respetuosas con las creencias y la moral cristiana".