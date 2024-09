Asiron dice que las obras de Sarasate comenzarán el 15 de julio de 2025 e incluirán una escultura dedicada al violinista

El alcalde muestra su disposición a que Pamplona asuma Erripagaña y plantea que se tome una decisión definitiva a finales del próximo año



PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha explicado que las obras para la reforma del Paseo de Sarasate comenzarán el 15 de julio de 2025 y se prolongarán durante quince meses, con una inversión de 10,4 millones de euros.

El proyecto incluirá la incorporación de dos o más esculturas "referenciales" al paseo. "Queremos que una de ellas sea de algún autor contemporáneo referencial y otra sería una escultura en lenguaje figurativo en bronce y a tamaño natural de Pablo Sarasate, porque ahora mismo el Paseo de Sarasate está consagrado al violinista pero no hay ninguna referencia visual a la figura de Sarasate y creemos que es algo que hay que solucionar", ha explicado Asiron en una entrevista concedida a Europa Press.

El alcalde ha apuntado que por el momento no se pueden avanzar más detalles sobre las esculturas. "Tenemos al respecto nuestras ideas pero los equipos redactores nos pidieron que les diéramos cierta flexibilidad y no nos pareció mal. También en función del proyecto que presente cada uno de los equipos y de los espacios interiores que se generen dentro del Paseo de Sarasate, convendrá uno u otro modelo de escultura", ha indicado, aunque sí ha precisado que, al menos la escultura dedicada a Sarasate sería de nueva creación.

Respecto a la reforma del paseo en su conjunto, Joseba Asiron ha explicado que "seguimos con los mismos planteamientos iniciales, es decir, la plataforma única y la conservación del arbolado, que son los principios irrenunciables".

Está previsto que para finales de 2024 se elija al equipo ganador, que "esperamos redacte el proyecto en dos o tres meses, con lo cual en la primavera de 2025 se licitaría la obra y el plan es que las obras se pongan en marcha el 15 de julio de 2025, es decir, nada más terminar los Sanfermines, para salvar precisamente ese espacio durante las fiestas". "Está previsto que las obras terminen en un plazo de 15 meses", ha señalado.

En relación con las obras para completar el corredor sostenible de Pío XII, cuyo inicio estaba previsto para septiembre, Joseba Asiron ha confirmado que los trabajos se van a acometer con "carácter inmediato". "Para nosotros, más que un inicio es un final, porque esto era algo que estaba previsto de inicio. El corredor sostenible de Pío XII planteaba la amabilización, el calmado del tráfico, el impulso al peatón, al ciclista y al transporte público por ese orden y creo que ha sido un sistema que ha funcionado, pese a todas aquellas previsiones catastrofistas que decían que iba a ser un desastre", ha señalado.

INTERVENIR "ENÉRGICAMENTE" EN LOS CAÍDOS

Por otro lado, Joseba Asiron ha planteado resolver esta misma legislatura el futuro del monumento a los Caídos, y ha indicado que "venimos de una situación de bloqueo en la cual, afortunadamente, parece que alguna cosilla empieza a moverse, en un sentido o en otro". "Aquí lo importante es que las posturas sean algo dúctil y algo flexible. Para mí, el hecho de que PSN mueva su postura, en un sentido o en otro, es importante", ha manifestado, después de que los socialistas se abrieran a la posibilidad de derribar una parte del monumento.

Asiron se ha mostrado partidario de continuar con el trabajo iniciado en este ámbito en la legislatura 2015-2019 y ha señalado que debe ser la ciudadanía la que decida sobre este emplazamiento.

El alcalde no ha concretado cuál es su posición sobre el futuro del monumento para "guardar un mínimo de imparcialidad". No obstante, sí ha planteado que "en los Caídos hay que intervenir enérgicamente, sobre todo porque hay que eliminar toda una simbología y hay que solucionar un problema urbanístico". "Para mí será buena cualquier solución que respete esos dos parámetros. Es decir, hay que eliminar la simbología franquista que existe ahí y hay que solucionar un problema urbanístico. Para llegar a eso, seguro que hay un abanico muy amplio. Y por eso me gusta el panorama que salió de la legislatura 2015-2019, porque ese abanico planteaba posibilidades que iban desde la resignificación simple del edificio hasta su desaparición física. Dónde nos vamos a situar en ese abanico es lo que tiene que decidir la gente", ha indicado, para afirmar que "queremos solucionarlo esta legislatura".

RESOLVER LA SITUACIÓN DE ERRIPAGAÑA PARA 2025

Joseba Asiron ha abordado también el futuro de Erripagaña, actualmente distribuido entre Pamplona, Burlada, Huarte y Valle de Egüés, y ha considerado que "ha llegado ya por fin el tiempo de terminar con las palabras vacuas y de ponernos manos a la obra". "Tenemos encargado el estudio del impacto económico que causaría en las cuentas municipales la incorporación de Erripagaña. Y a partir de ahí hay que poner inmediatamente en marcha el proceso participativo", ha afirmado.

Asiron ha señalado que "el horizonte es que a fines de 2025, en una reunión entre los cuatro ayuntamientos y el Gobierno de Navarra, ya tengamos una decisión definitiva". En todo caso, ha afirmado que "tiene que ser el vecindario, a través de un proceso participativo bien informado, el que tiene que tomar esa decisión", aunque ha avanzado su disposición a asumir Erripagaña como "un barrio más de Pamplona".

En cuanto a la situación de los barrios de Pamplona, el alcalde ha destacado que "todos y cada uno" de ellos tienen necesidades. "Por supuesto que no partimos de las mismas premisas. No es lo mismo el barrio de Etxabakoitz que Iturrama o el Segundo Ensanche, y eso es algo que tendremos que atender", ha indicado.

El alcalde se ha referido específicamente a San Jorge, por "el problema de un barrio que está dividido en cuatro". "Ahí tenemos lanzado ya un concurso de ideas. Hay cuatro equipos que se han presentado y esperamos que nos presenten las propuestas a lo largo de octubre, con lo cual podremos hacer efectivo ese compromiso que contrajimos con el barrio de que se incorporaran también a esas ideas las propuestas del vecindario. Eso para nosotros es importante", ha señalado.

CERCA DEL "LÍMITE" EN SINHOGARISMO

Respecto a la situación de las personas sin hogar, Joseba Asiron ha precisado que es "un problema que nos preocupa muchísimo" y ha destacado, en primer lugar, que "es un problema de raigambre global al cual no se puede dar solución desde lo local". "Es un problema que afecta como mínimo a todos los Estados europeos y Pamplona es una ciudad de tamaño pequeño-medio. Por lo tanto, Pamplona no va a solucionar esta cuestión", ha afirmado.

Además, ha señalado que, "después de haber hecho un esfuerzo enorme de estirar muchísimo los recursos, Pamplona está muy cerca del límite de su esfuerzo". "Lo puedo ilustrar con datos. Por ejemplo, en materia de sinhogarismo, en el año 2023, con UPN se invirtieron 1,7 millones de euros. Este año, la previsión es que lleguemos a 3,2 millones. Es decir, que ese esfuerzo del Gobierno municipal nos va a llevar a aumentar en un 80% la inversión en sinhogarismo. Por eso digo que nos encontramos cerca ya de unos límites", ha indicado.

Asiron ha afirmado, como ejemplo, que "en el plan de alojamientos en pensiones el año pasado, UPN invirtió 300.000 euros y nosotros en los primeros nueve meses del año hemos invertido 600.000, exactamente el doble, y prevemos que lleguemos a finales de año invirtiendo 900.000 euros, es decir, tres veces más".

Finalmente, tras conocerse que el Ayuntamiento no contará este invierno con la instalación de González Tablas para personas sin hogar, Asiron ha precisado que se va a cerrar porque "no podemos mantenerla abierta por la sencilla razón de que no cumple con la normativa que el Gobierno de Navarra marca para que allí puedan ser acogidas personas". "Estamos buscando alternativas habitacionales para esas personas. El esfuerzo es muy grande pero seguimos trabajando en mejorar y optimizar los recursos", ha asegurado.