La asocación de comerciantes del Casco Antiguo dice que la Zona de Bajas Emisiones "no supone un gran cambio"

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Casco Antiguo de comerciantes de Pamplona ha trasladado este lunes un mensaje de "tranquilidad" ante la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que obligará a los vehículos a disponer de dispositivo ambiental para poder circular por esta zona. "En realidad, para el Casco Antiguo, no supone un gran cambio pues ya desde 2017 estaba regulado el acceso mediante las normas de la Zona de Acceso Controlado (ZAC)", ha explicado la asociación en una nota.

Además, ha afirmado que, para el comercio, "la Zona de Bajas Emisiones no supone, en absoluto, un blindaje o bunkerización". "Al contrario, el régimen de la Zona de Bajas Emisiones recoge múltiples supuestos de acceso que no requieren distintivo ambiental, y eso permite compatibilizar objetivos ambientales con el normal funcionamiento de la actividad económica", ha señalado.

En concreto y, como hasta ahora, los accesos puntuales de los clientes autorizados por los establecimientos comerciales (en el ejercicio de su actividad) quedan exentos de cumplir con la etiqueta o distintivo medioambiental. "Y ahí entran, como hasta ahora, los casos de clientes que tengan que recoger de los comercios objetos voluminosos o de gran peso, las personas con dificultades de movilidad, viajantes o representantes y un largo etcétera", ha afirmado la asociación.

Asímismo, ha indicado que los vehículos que utilicen los apeadores de Santo Domingo (calle Mercado) y Labrit quedan exentos de cumplir con la etiqueta medioambiental. "En la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones se señala además que tampoco necesitan distintivo medioambiental los titulares de establecimientos comerciales y hoteleros, residentes, personas dependientes (hasta dos vehículos), titulares de garaje o reservas de aparcamiento, carga y descarga, obras/mudanzas/reparaciones, emergencias, transporte público, etc.", ha añadido.

Según la ordenanza municipal, deben cumplir restricciones por distintivo medioambiental, en cambio la paquetería de carga y descarga hasta 3,5 m3, los clientes de hotel sin parking, el reparto de comida a domicilio, eventos y accesos puntuales de 30 minutos al Casco Antiguo a través de otras vías (Tok Tok, etc.). Para esos supuestos, se indica que pueden acceder los vehículos con distintivo 0 emisiones, ECO, C y B, siendo además obligatorio obtener el distintivo y llevarlo colocado y visible en el vehículo.

La entidad ha subrayado que "el mantenimiento de los accesos autorizados por los establecimientos comerciales ha sido posible gracias a las alegaciones" presentadas por la propia asociación en el período de alegaciones de la Ordenanza de Bajas Emisiones.