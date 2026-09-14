La Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón galardona al doctor Luis Montuenga por su trayectoria profesional

El doctor Luis Montuenga. - CIMA

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC) ha entregado el Premio Adi F. Gazdar 2026 al doctor Luis M. Montuenga, investigador principal del Cima Universidad de Navarra y catedrático en las facultades de Ciencias y Medicina. El acto ha tenido lugar durante la Conferencia Mundial de la IASLC, celebrada en Seúl (Corea del Sur).

El Premio al Mérito Adi F. Gazdar de la IASLC reconoce las contribuciones continuadas en el campo de la oncología torácica. El doctor Montuenga recibe este galardón por su trayectoria en el estudio del cáncer de pulmón, su liderazgo en el descubrimiento y la validación de biomarcadores y en la formación de futuros profesionales dedicados a esta enfermedad, según ha informado el Cima.

A lo largo de su trayectoria, ha añadido, ha contribuido al avance de estrategias destinadas a detectar el cáncer de pulmón de forma más precoz y a mejorar la selección y el tratamiento de los pacientes. ""Me siento muy honrado de recibir este galardón que, en realidad, corresponde a todo el equipo de investigadores, especialistas, técnicos y enfermeras del área de cáncer de pulmón con los que he colaborado los últimos 30 años. Todos ellos merecen también el premio", asegura el investigador del Cima.

El profesor Montuenga, catedrático de Biología Celular en las facultades de Ciencias y Medicina de la Universidad de Navarra, dirige el Grupo de Lungsearch: Screening, Detección Precoz, Biomarcadores y Nuevas Dianas Terapéuticas en Cáncer de Pulmón del Cima y ejerce como investigador principal en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra y en el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y como jefe de grupo del CIBER del Cáncer (CIBERONC) del Instituto de Salud Carlos III. Asimismo, es miembro de la Academia Europea de Ciencias Oncológicas.