Aviso amarillo por lluvia el lunes y martes en la vertiente cantábrica de Navarra

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones intensas regresarán este lunes al norte de Navarra lo que provocará la activación del aviso amarillo por lluvias en la vertiente cantábrica de la Comunidad foral, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Según sus previsiones, en esta zona se podrán registrar precipitaciones acumuladas de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. El aviso se activará a las 18.00 horas del lunes y se mantendrá vigente hasta las 17.59 horas del martes.

La AEMET prevé para este lunes en Navarra cielo nuboso o cubierto. Brumas y probables nieblas matinales y vespertinas en Pirineos que no se descartan por la noche en las sierras occidentales. Precipitaciones débiles a moderadas generalizadas que serán más intensas y frecuentes en el tercio norte. Cota de nieve por encima de 1800 metros bajando por la noche de 1400 a 1200 metros. No se descarta alguna tormenta en la Vertiente Cantábrica por la noche.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en la Ribera Baja y máximas en ligero descenso en el tercio norte y sin cambios en el resto. Heladas débiles en cumbres de Pirineos. Viento flojo variable tendiendo durante la tarde a oeste y noroeste con algún intervalo moderado.