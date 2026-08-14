Aviso naranja por calor en casi toda Navarra y amarillo por lluvias y tormentas en el centro y la Ribera

Archivo - Un joven bebe de una botella de agua. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casi todo el territorio de Navarra se encuentra este viernes, entre las 13.00 y las 20.59 horas, en aviso naranja -peligro importante- por temperaturas máximas, que podrán alcanzar los 39 grados en el centro y la Ribera del Ebro, mientras que en el Pirineo los termómetros alcanzarán los 37 grados, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

A su vez, por la tarde podrán producirse lluvias y chubascos que podrían ir acompañados de tormenta en el centro y el sur de la Comunidad foral. Por este motivo, la AEMET ha activado el aviso amarillo -peligro bajo- por lluvias y tormentas en la zona centro y la Ribera del Ebro. La entidad espera que se acumulen 15 litros por metro cuadrado en una hora y señala que las tormentas pueden venir acompañadas de granizo asociado y no se descartan rachas muy fuertes. Estos avisos estarán vigentes desde el mediodía y durante el resto de la jornada.

Este sábado los avisos se limitarán únicamente a la zona de la Ribera del Ebro. Serán de nivel amarillo por lluvias y tormentas y la AEMET prevé unas precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Los avisos estarán activos entre las 14.00 y las 21.59 horas.