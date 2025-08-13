Los avisos por calor regresan a partir de este jueves en casi toda Navarra

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará de nuevo, a partir de este jueves, 14 de agosto, los avisos por altas temperaturas en la mayoría del territorio de Navarra, que este miércoles no han estado vigentes en ninguna zona de la Comunidad foral.

Así, el centro, la Ribera del Ebro y el Pirineo navarro estarán el jueves, entre las 13.00 y las 20.59 horas, en aviso amarillo por temperaturas máximas, que alcanzarán los 36 grados en las dos primeras y los 34 grados en la última.

Los avisos se extenderán a toda Navarra el viernes y, en el caso de la zona centro y la Ribera, ascenderán de nivel a naranja, ante la previsión de que se llegue a los 39 grados, principalmente en la capital y en el sur de la zona. Por su parte, la vertiente cantábrica y el Pirineo estarán en aviso amarillo y sus temperaturas máximas llegarán a los 37 y 35 grados, respectivamente.

La AEMET ha prolongado el aviso por ola de calo en la Península hasta el próximo lunes, 18 de agosto. Según indica, el "escenario más probable" es que este día "comenzaría un nuevo descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresco del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, y que se intensificaría y extendería durante los días siguientes a toda la Península, dando lugar a unas temperaturas más propias de estas fechas y finalizando así probablemente este episodio de ola de calor".