El Ayuntamiento de Ansoáin aborda este viernes la integración en el nuevo servicio comarcal de bicicleta eléctrica

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ansoáin debatirá este viernes la integración en el nuevo servicio comarcal de bicicleta eléctrica compartida de Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la contratación de un servicio profesional de mediación externa en la Policía Municipal, la reurbanización de varias calles y la viabilidad y posibilidades de ampliación de las instalaciones deportivas.

En concreto, el Pleno ordinario someterá a aprobación una modificación presupuestaria de 51.053 euros destinada a la redacción del proyecto de ampliación de las instalaciones deportivas y analizar su viabilidad, actuación considerada "prioritaria" en el Plan Estratégico de Ansoáin 2026-2030.

De llevarse a cabo, la ampliación "responderá al importante crecimiento que ha experimentado el uso de la instalación durante los últimos años".

Las obras permitirían ampliar el gimnasio, con una media de 300 usuarios diarios, y crear nuevos espacios para el desarrollo de otras actividades municipales como la receta deportiva, "que cuenta con cada vez más demanda".

Los informes técnicos plantean ampliar las instalaciones hacia la fachada situada junto al campo de fútbol, al ser la alternativa considerada "viable" por las características del edificio. La propuesta contempla sumar alrededor de 500 metros cuadrados construidos.

La fachada se llevaría en su anchura hasta cerca del límite con el campo de futbol, creando un porche en la planta baja que sirva de paso para peatones y de resguardo para personas que acuden a los partidos de fútbol.

Una vez ejecutada, la actuación permitiría disponer de nuevas salas y de un espacio "más amplio, diáfano y funcional para el gimnasio, mejorando su distribución". La estimación económica inicial sitúa el coste de la actuación en torno a 1,4 millones de euros, IVA incluido.

MÁS DE 1,2 MILLONES PARA LA REURBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES

Otro de los principales asuntos que se aprobarán en el Pleno será la financiación de las obras de renovación de redes y reurbanización de las calles Navarra, Arturo Campión, Canteras y su entorno cuyo presupuesto asciende a 1.252.529,04 euros.

La actuación dispone de una aportación máxima de 531.464,55 euros procedente del Plan de Inversiones Locales 2026-2028 del Gobierno de Navarra. Los 721.064,49 euros restantes se prevé financiarlos mediante una operación de crédito a largo plazo.

SERVICIO COMARCAL DE BICICLETA ELÉCTRICA

Durante la sesión se aprobará la solicitud para integrar Ansoáin en el nuevo servicio de bicicleta eléctrica pública de la Comarca de Pamplona. La incorporación permitirá que el municipio forme parte del sistema compartido que se implantará en Pamplona y en las localidades de la comarca que soliciten su adhesión.

Para hacerlo posible, el Ayuntamiento deberá transferir a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona las competencias necesarias para la gestión del servicio. El coste estimado para Ansoáin durante el primer año asciende a 62.966,67 euros.

Esta cantidad incluye tanto la aportación correspondiente al funcionamiento del servicio como la instalación de la base prevista en el municipio.

MEDIACIÓN EXTERNA EN LA POLICÍA MUNICIPAL

El Pleno abordará además una modificación presupuestaria de 8.100 euros para contratar un servicio profesional de mediación externa en la Policía Municipal.

La intervención busca "mejorar el clima laboral y generar condiciones que permitan avanzar en acuerdos y en la organización del servicio".

El orden del día se completa, entre otras cuestiones, con una modificación presupuestaria relacionada con la limpieza del colegio público Ezkaba y la aprobación definitiva de un PEAU en la parcela 309 del polígono 22.