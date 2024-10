El Ayuntamiento atenderá todo el día a las personas sin hogar que accedan a las 165 plazas disponibles en la ola de frío

La campaña de frío se activará del 1 de noviembre al 31 de marzo, con 30 plazas más y acompañamiento para personas y familias



El Ayuntamiento de Pamplona atenderá durante todo el día, y no solo por la noche, a las personas sin hogar que accedan a las 165 plazas previstas en diferentes recursos municipales durante la ola de frío.

A partir del 1 de noviembre, Pamplona activará su Protocolo de ola de frío, cuando la sensación térmica baje de 3 grados o existan condiciones climatológicas adversas (lluvia muy intensa, nieve u otras circunstancias naturales graves).

A esa condición, se añade este invierno la activación del protocolo en aquellos casos en los que la sensación térmica a la hora de la salida del recurso de acogida sea igual o inferior a 3 grados y en los que la sensación térmica máxima durante el día no supere los 8 grados.

Para estos próximos meses, el Ayuntamiento de Pamplona habilitará en la campaña de frío 165 plazas de acogida de personas sin hogar en diferentes recursos municipales, 30 plazas más que el año pasado.

La principal novedad tiene que ver con la atención específica que se llevará a cabo, pues se atenderá durante todo el día, no solo por la noche como hasta ahora tanto a personas con más de un año de empadronamiento en Pamplona como a personas itinerantes. De esta forma, "se evita que permanezcan muchas horas en la calle, incluso en días de condiciones climatológicas muy adversas".

Además, el Ayuntamiento de Pamplona une a la atención durante más horas un componente de acompañamiento social con equipos profesionales, "un servicio clave para tratar de paliar el sinhogarismo".

Se busca, de esta forma, poder realizar itinerarios de integración social con aquellas personas sin hogar empadronadas desde hace más de un año en Pamplona "para tratar de garantizarles una salida de su situación de vida en la calle".

Hasta ahora, únicamente se ofrecía el alojamiento para las noches, "sin apenas seguimiento, lo que no lograba evitar las situaciones de sinhogarismo de las personas acogidas".

El concejal delegado de Acción Social, Txema Mauleón, y el director del área Rubén Unanua, han explicado en rueda de prensa las novedades que se van a implementar en esta Campaña de frío.

La campaña y la posibilidad de activar el Protocolo, que finalizarán el 31 de marzo, están recogidas en la Ordenanza Reguladora del Programa de Alta Exclusión del Ayuntamiento de Pamplona y tienen como objetivo "coordinar los medios técnicos y humanos que deben utilizarse con las personas que duermen en la calle durante situaciones de emergencia provocadas por inclemencias meteorológicas".

MÁS PLAZAS QUE EL PASADO INVIERNO

La prioridad del Ayuntamiento de Pamplona es que se cubran las 165 plazas existentes en los recursos municipales, "al margen del perfil de personas destinatarias".

El Ayuntamiento cuenta con 58 plazas en el Centro de Atención a Personas sin Hogar, 28 habilitadas en un ala del albergue Jesús y María, 30 en viviendas gestionadas por el programa 'Etxe Bat - Un hogar', 14 en pensiones y 35 para familias, estas últimas tanto en pensiones como en viviendas municipales. A estos recursos se sumarán otros en días específicos de frío extremo o en días de activación del Protocolo de ola de frío.

Este dispositivo "sienta las bases de lo que será la atención al sinhogarismo durante 2025, fuera de los meses de invierno". Permanecerán como recursos estables para todo el año las 52 plazas del Centro de Atención a Personas sin Hogar (dos más que hasta ahora), las 30 que se ofrecen a través del convenio con la Fundación Adsis para el programa 'Etxe Bat - Un hogar' y las 35 plazas en viviendas para familias. En total, 117 plazas fijas para todo el año, "que duplican las cifras actuales de recursos de acogida para el sinhogarismo".

El Ayuntamiento de Pamplona quiere apostar por viviendas de uso temporal y compartido frente a vales para hoteles y pensiones, "ya que son viviendas municipales rehabilitadas con el consiguiente ahorro económico de esos vales, y propician una mayor integración social, especialmente en el caso de las familias".

Ese modelo de integración social va a priorizar a quienes tengan más arraigo la ciudad y a perfiles vulnerables (familias con menores, mujeres, personas mayores, personas con problemas de salud), con un aumento de plazas para personas residentes en Pamplona durante más de un año.

Las acciones de esta Campaña de Frío en estos meses de noviembre y diciembre van a contar con una subvención del Gobierno de Navarra de 100.000 euros. Durante este año 2024, esa financiación a través de ayudas del Gobierno de Navarra alcanzará los 777.000 euros frente a los 290.000 obtenidos en 2023.

ATENCIÓN A PERSONAS CON ARRAIGO E ITINERANTES

La Campaña de Frío establece dos perfiles diferenciados para la atención el sinhogarismo. Se consideran personas empadronadas o con arraigo para el acceso a estos recursos de acogida aquellas que viven de manera estable en Pamplona por un periodo de al menos 1 año, constatado por los servicios municipales, Servicio Navarro de Salud y cuenten un profesional de referencia.

Además del arraigo, para poder utilizar los recursos se requiere ser mayor de edad, no tener ingresos estables y no tener otra solución habitacional. Las personas itinerantes, que no lleven un año en la ciudad y por tanto sin arraigo, también serán atendidas.

Únicamente se les podrá atender a través del denominado Programa de Itinerantes o en el caso de quedar plazas en los programadas dirigidos a personas empadronadas. Como recoge la ordenanza, podrán utilizar el Centro de Atención a Personas sin Hogar durante un máximo de 6 días al año, en varias tandas según las condiciones climatológicas, y se les ofrece después un billete de autobús.

SITUACIÓN ACTUAL

Desde el área de Acción Social han mostrado su "preocupación" por el "agravamiento de la situación del sinhogarismo, sobre todo en familias con menores de edad que llevan a Pamplona sin escudo social porque en otras ciudades y en otras autonomías no han encontrado recursos que les atiendan".

En estos momentos, Pamplona tienen todas las plazas disponibles para familias al completo. Hasta que no quede alguna plaza disponible no se va a poder acoger a más familias.

La misma situación está ocurriendo con las personas sin hogar que a título individual llegan a Pamplona a través del Programa de Itinerantes.

Una vez que agotan sus días de estancia en el Centro de Atención a Personas sin Hogar, permanecen en la ciudad en situación de calle sin posibilidad de acceder a más recursos que el del propio centro o el equipo de calle. Las plazas de comedor, duchas y lavandería están completas.

Esas personas itinerantes no suelen cumplir requisitos para el acceso a prestaciones como la Renta Garantizada u otros recursos de alojamiento, que "ya de por sí tienen lista de espera incluso con quienes sí cumplen los requisitos".