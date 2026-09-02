El Ayuntamiento destina 401.386 euros para la iluminación y decoración navideña del centro y los barrios de Pamplona

Imagen de la iluminación navideña de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación del contrato para la iluminación y decoración de la campaña de Navidad 2026/2027.

El contrato incluye el alquiler, montaje, mantenimiento y desmontaje de los elementos de ornamentación y luminarias de la campaña de Navidad en los principales ejes comerciales y turísticos de Pamplona, en el centro de la ciudad y en los barrios. El 100% de la iluminación utiliza tecnología led.

El contrato se adjudica a la empresa Iluminaciones Ximenez SAU, por un importe de 401.386,10 euros, IVA incluido, para el periodo comprendido entre el 15 de octubre de 2026, fecha tope de inicio, hasta el 31 de enero de 2027, fecha límite de desmontaje y finalización.

El contrato incluye tres posibles prórrogas, para las campañas de Navidad hasta el año 2030. En el caso de materializarse estas prórrogas, cada año se instalarán motivos, arcos y decoraciones que no se hayan utilizado en campañas anteriores.

La fecha de encendido será el domingo 29 de noviembre, fiesta de San Saturnino. Los horarios generales previstos para el encendido serán, entre el 29 de noviembre y el 6 de enero, de 17.45 a 23 horas.

En días especiales, como los viernes y sábados de diciembre y enero, el apagado será a la una de la madrugada, y las vísperas de festivos navideños (24 y 31 de diciembre y 5 de enero), las luces se apagan a las cuatro.

La iluminación cuenta con tres espacios de libre creación: la fachada de la Casa Consistorial, la avenida de Carlos III completa, y el kiosco y perímetro de la Plaza del Castillo.

Para la iluminación de los barrios, se han establecido puntos de interés que centralizan la iluminación y decoración navideña, que puede tener como protagonista una estructura de suelo y completarse con algún otro adorno de temática navideña o iluminación en altura sencilla.

Además, el contrato prevé la iluminación de avenidas o calles principales, sobre todo, con adornos en farolas.