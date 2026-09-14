El Ayuntamiento habilita este martes video-interpretación en lengua de signos en diversos servicios municipales

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha desde este martes el servicio de vídeo-interpretación en lengua de signos española SVIsual para facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a una decena de servicios municipales de atención a la ciudadanía.

Este sistema permite a personas sordas y a personas oyentes comunicarse entre sí, en tiempo real, mediante la figura del video-intérprete de lengua de signos.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Consistorio, el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izagirre, ha considerado que esta es una "buena noticia". "El Ayuntamiento sigue apostando por mejorar la accesibilidad, y no solo mediante la reconfiguración del espacio público como lo estamos haciendo durante todos estos años, sino haciendo los servicios municipales más accesibles", ha apuntado.

El servicio de vídeo-interpretación se ofrece ininterrumpidamente durante 24 horas, siete días a la semana de forma presencial en las siguientes oficinas de Policía Municipal: Oficina de Denuncias y Atención a la Ciudadanía (ODAC) y en la Unidad de Protección y Atención Social (UPAS).

Por su parte, la Oficina de Seguridad Ciudadana de la calle Monasterio de Irache cuenta con el servicio en horario de mañana y, en esta misma franja de asistencia presencial, SVIsual está igualmente disponible en la Oficina de Atención Ciudadana del Palacio del Condestable y en la Oficina de Turismo, en calle San Saturnino. En este último caso, adicionalmente, también en la modalidad telefónica.

En las Oficinas verdes de Rochapea, Milagrosa y Txantrea, el servicio se ofrece tanto de forma presencial como telefónica. El servicio de vídeo-interpretación con SVIsual está disponible, asimismo, en el Teléfono de Atención Ciudadana 010 - 948 420 100 y en el teléfono de Policía Municipal 092 - 948 420 640.

Con carácter general, el horario de atención es, de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas, salvo en el servicio presencial ampliado 24/7 de Policía Municipal.

La implantación del servicio, gratuito para las personas usuarias, se ha acometido de forma progresiva, con una inversión de 3.000 euros anuales. Es el resultado del convenio suscrito por el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) para "garantizar la accesibilidad a la información y la comunicación a las personas sordas y favorecer la igualdad de oportunidades de este colectivo".

Esto se encuentra en línea con los objetivos del Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la Ciudad de Pamplona en relación a la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administraciones Pública.

Con anterioridad a la puesta en servicio, el personal municipal de las oficinas de atención ha recibido una formación por parte de ASORNA y de la Unidad Responsable de Accesibilidad del Ayuntamiento mediante la cual ha aprendido tanto el uso del sistema SVIsual como pautas para la atención y el trato adecuado a personas sordas.

UNIDAD DE ACCESIBILIDAD

El servicio SVIsual se pone en marcha desde la Unidad de Accesibilidad del Ayuntamiento de Pamplona, creada en el mes de junio, para coordinar todas las acciones municipales en materia de accesibilidad.

La unidad forma parte de la estrategia de implantación del Plan de Accesibilidad. El trabajo de esta unidad se estructura en tres pilares principales: una figura técnica que coordina y gestiona todo lo relativo a las políticas municipales de accesibilidad; la creación del Consejo de Accesibilidad Integral del Ayuntamiento de Pamplona, que arrancará a finales de año, una vez aprobado el reglamento que regula su funcionamiento; y el Plan Operativo Anual de Accesibilidad, que se presentará en la primera reunión del Consejo, con las medidas previstas para el año 2027.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este lunes el Proyecto del Reglamento General del Consejo de Accesibilidad Integral del Ayuntamiento de Pamplona, una vez recogidas las aportaciones de la ciudadanía tras el periodo de exposición pública del documento.

El reglamento recoge, entre otros aspectos, la composición y funciones del Consejo, como órgano colegiado de participación sectorial, que tiene el objeto de articular la representación y participación de la ciudadanía y organizaciones más representativas que trabajan en defensa de la accesibilidad universal de Pamplona para el análisis y coproducción de políticas municipales sobre accesibilidad integral. Sus funciones son de carácter informativo, consultivo y propositivo.

El Consejo cuenta con un grupo de trabajo permanente en materia de discapacidad, para apoyar al Consejo en su labor de "contribuir a la inclusión de todas las personas con discapacidad en las diversas facetas de la vida, ayudando a la eliminación de todo tipo de barreras (arquitectónicas, económicas, culturales, educativas, sociales, legales, etcétera) que dificulten su participación social y velando por el cumplimiento de la normativa legal relativa a la materia".