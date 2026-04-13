El Ayuntamiento investigará la legalidad de la autorización de aparcamiento gratuito durante las obras de Salesianos

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que el Consistorio investigará la autorización realizada la pasada legislatura -de UPN- de aparcamiento gratuito en el parking de la Plaza de Toros durante las obras de Salesianos a residentes de la zona.

Así se ha pronunciado este lunes durante una rueda de prensa, en respuesta a los medios de comunicación sobre dicha autorización, a raíz de una información publicada en Diario de Noticias.

Según Abaurrea, este "es un caso curioso" ya que la factura generada "está sin abonar porque no se sabe exactamente ni hay área que se haga responsable del abono, porque aparentemente no hay un expediente, vamos a decir, correcto".

"No sabemos hasta dónde puede haber o no una ilegalidad, eso es lo que vamos a investigar. Es decir, quién tomó la decisión, con qué título, porque en la Administración se pueden tomar muchas decisiones, pero tienen que estar amparadas en derecho. Es decir, tiene que haber una justificación, desde la perspectiva municipal no todo se puede hacer. Tiene que haber una justificación en el interés general", ha indicado.

A su juicio, "hay una serie de elementos que, de entrada, no encajan con los procedimientos habituales". "Desde luego, no es que esté sin pagar porque el Ayuntamiento no quiere pagar", ha remarcado, tras añadir que no es que en el Consistorio seamos "morosos", sino que no se paga "porque no se ve la causa".

"¿Dónde está la justificación? ¿Quién y cómo se hizo? Hay una serie de incógnitas importantes y un proceder extraño. Vamos a hacer una investigación en profundidad y esto lo tenemos que aclarar", ha apuntado.

Ha añadido Abaurrea que "la empresa sigue diciendo 'aquí tengo una factura', pero nosotros pagaremos si hay título justo". "Y si no hay título justo, tendremos que averiguar quién comprometió, en nombre de quién y para qué. Esas incógnitas todavía no las tenemos pero las vamos a esclarecer", ha manifestado, tras subrayar que "si hubiese un procedimiento ilegal, nos parecería realmente grave".