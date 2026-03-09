El Ayuntamiento se muestra dispuesto a "ampliar consensos" en torno a las bicicletas eléctricas pero con "celeridad"

PAMPLONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que "vamos a ponernos esta semana en modo de escucha, vamos a valorar lo que se nos plantea" en torno al servicio de bicicletas eléctricas y que espera "mejorar consensos" al respecto "pero con celeridad, para no perder tiempo en la prestación".

"Nuestra posición va a ser abierta a mejorar y ampliar consensos", ha indicado este lunes, en una rueda de prensa, en respuesta a los medios de comunicación sobre la petición realizada por el PSN de que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) asuma el liderazgo en la comarcalización del sistema de bicicletas de alquiler.

"Sabemos que hay una diferencia de opinión respecto a cómo llegamos a un deseo final compartido, porque todos los grupos de la ciudad y de la comarca y de otros ayuntamientos coinciden en que tiene que ser un servicio de bicicleta eléctrica compartida, gestionada por la Mancomunidad. La discrepancia está en cómo se llega a ese punto y si se puede empezar desde ahí o no. Nosotros escucharemos lo que se tiene que plantear", ha manifestado.

Según Abaurrea, "hemos analizado en profundidad cuáles son los condicionantes técnicos, pero lo hablaremos también con Mancomunidad y veremos en qué medida podemos ampliar consensos y cómo podemos llegar a esos puntos de encuentro sabiendo que el final es el mismo, es decir, es una discrepancia en el recorrido".

Para el Ayuntamiento, ha dicho, "la condición en todo caso siempre será que los plazos se puedan mantener, es decir, que los plazos temporales que nos hemos marcado puedan llevarse a efecto". "Y a partir de ahí veremos un poco, valoraremos qué es lo que se plantea, lo que se propone", ha remarcado.

Ha añadido Abaurrea que este "es un servicio que tiene el deseo de la ciudadanía de que se mantenga, en la comarca también hay una expectativa importante de una gran parte de municipios que esperan que se pueda ampliar". "Estamos ya en ese momento de poner en marcha el nuevo servicio y nos parece que tener un tiempo, aunque no sea mucho tiempo por las premuras, pero bueno, tener un tiempo de escucha y de poder ampliar los consensos, incluso si nos pudiese llevar a unanimidad -por lo menos en lo fundamental, en qué queremos hacer-, pues lo veremos", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que "vamos a ponernos esta semana un poco en ese modo de escucha, vamos a valorar lo que se nos plantea y si podemos dar esos pasos, lógicamente, mejorando los consensos". "Es decir, se trata de ampliar los consensos y la base de respaldo al sistema de bicis", ha incidido.

"No sé si para el lunes que viene podremos contar otra vez en qué situación estamos, pero bueno, esperamos avanzar con rapidez, mejorar consensos, pero con celeridad, para no perder tiempo en la prestación", ha concluido.