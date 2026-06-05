El Ayuntamiento de Pamplona abre un proceso para conocer la opinión ciudadana sobre las propuestas de los Caídos

Propuestas para los Caídos. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona pondrá en marcha, a partir del próximo 10 de junio, un proceso de participación ciudadana dirigido a recoger la valoración de la ciudadanía sobre las propuestas finalistas del Concurso Internacional de Proyectos para la transformación del Monumento a los Caídos en un museo memorial.

Esta iniciativa se enmarca en la segunda fase del concurso, que comprende tanto la presentación pública de las propuestas como la recogida de la valoración de la ciudadanía, como paso previo a la selección definitiva y a la contratación de la redacción del proyecto, ha informado el Consistorio.

El proceso comenzará el miércoles 10 de junio, a las 18 horas, con la presentación pública de las propuestas en el propio Monumento, lo que permitirá conocer directamente los proyectos antes de emitir la valoración. Dado que el aforo es limitado, será imprescindible inscribirse previamente a través del teléfono 010. La presentación podrá seguirse también en streaming, con el fin de facilitar el acceso al conjunto de la ciudadanía.

Una vez realizada la presentación, las propuestas permanecerán expuestas entre el 10 y el 24 de junio, en horario de 17 a 20 horas, en un espacio de acceso libre en el propio Monumento. Durante ese periodo, las personas interesadas siempre que cumplan los requisitos de ser mayores de 16 años y estar empadronadas en Pamplona, podrán expresar su opinión y valorar las propuestas a través del siguiente enlace: https://www.pamplona.es/consulta-ciudadana-monumento. La encuesta estará habilitada desde las 12 horas del 10 de junio, hasta las 23.59 horas del día 24 y se podrá cumplimentar, de forma on line, accediendo a través de la sede electrónica o la carpeta ciudadana.

El cuestionario, eje central del proceso, se organiza en torno a los mismos cuatro ámbitos de valoración que utiliza el jurado del concurso, trasladados a un formato accesible para la ciudadanía. En concreto, permitirá valorar aspectos como la transformación simbólica del monumento y su adecuación a la memoria democrática; la calidad arquitectónica y funcional como futuro museo memorial; la propuesta urbanística y su relación con el espacio público y el entorno y la coherencia de las propuestas.

Para abordar estos ámbitos, el cuestionario combinará preguntas cerradas, que permitirán comparar de forma objetiva la valoración de las distintas propuestas, con preguntas abiertas, en las que la ciudadanía podrá expresar opiniones, argumentos y sugerencias. De este modo, se busca no solo identificar preferencias, sino también comprender las razones que las sustentan, ha señalado el Ayuntamiento.

Las aportaciones recogidas en el conjunto del proceso, junto con el dictamen del jurado, servirán de base para que las propuestas incorporen mejoras con carácter previo a la selección de la opción definitiva.