El Ayuntamiento de Pamplona acuerda elaborar un Plan Municipal de Prevención y Actuación frente al Calor Extremo

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y las abstenciones de UPN y PP, una declaración en la que se acuerda elaborar un Plan Municipal de Prevención y Actuación frente al Calor Extremo "en coordinación con servicios sociales, sanitarios, de protección civil y medio ambiente, que contemple medidas de protección, información y asistencia a la población vulnerable".

La declaración aprobada, propuesta por el PSN, contiene un segundo punto en el que se apuesta por "habilitar refugios climáticos en espacios municipales como bibliotecas, centros cívicos, polideportivos y otros edificios públicos, garantizando su accesibilidad durante los episodios de calor intenso".

En un tercer punto, se acuerda "mantener y ampliar fuentes de agua potable y puntos de hidratación en parques, plazas, entornos escolares y lugares estratégicos de la ciudad". En cuarto lugar, se apuesta por elaborar un Plan Local de Sombras "que incluya un diagnóstico de déficit de sombra, priorización de entornos escolares, sanitarios y de alta afluencia peatonal, así como la instalación de soluciones vegetales (arbolado, jardines verticales) y estructurales (pérgolas, toldos, cubiertas ligeras)".

En un quinto epígrafe se acuerda incorporar en el Plan Local de Sombras la creación de Espacios de Remojo, con elementos de agua "accesibles y seguros" (fuentes interactivas, juegos de chorros, zonas de niebla o nebulización, bebederos), priorizando plazas, entornos escolares y parques infantiles.

En un sexto apartado se apuesta por realizar campañas informativas y de concienciación sobre prevención frente al calor extrema y cambio climático, dirigidas especialmente a la población vulnerable. En un séptimo punto, se apuesta por "incorporar criterios de adaptación climática en el urbanismo y diseño del espacio público, priorizando soluciones basadas en la naturaleza (SBN), diversidad arbórea, accesibilidad universal y planificación resiliente frente a fenómenos extremos".

En octavo y último lugar, se establece que "todos los puntos recogidos en la presente declaración deberán enmarcarse de manera expresa en los compromisos y objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, garantizando su coherencia con los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental reconocidos internacionalmente".

De esta forma, "las actuaciones contribuirán a conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), orientando las políticas municipales a la reducción de las desigualdades, la promoción de la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de la cohesión social".