El Ayuntamiento de Pamplona colabora un año más con el proyecto del Banco de Alimentos

PAMPLONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Fundación Banco de Alimentos han firmado un convenio de colaboración para la financiación de los gastos de gestión de su proyecto 'aprovisionamiento, almacenamiento y distribución gratuita de alimentos' entre la ciudadanía de Pamplona afectada por una situación socioeconómica precaria o en situación de exclusión social y pobreza.

La cuantía económica con la que está dotada el convenio es de 40.800 euros con vigencia para todo este año 2025. La Fundación Banco de Alimentos se compromete a realizar actividades como la recogida de alimentos excedentes de agentes de la cadena alimentaria, el programa de aprovisionamiento de Organizaciones de Productores de Fruta y Hortalizas (OPFH), las campañas de recogida de alimentos entre la población de Navarra o el programa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Asimismo, llevan a cabo el intercambio de alimentos con otros Bancos de Alimentos de España, el almacenamiento y clasificación de dichos alimentos y la distribución periódica de lotes a entidades benéficas colaboradoras.

Los objetivos del proyecto, en línea con los fines fundacionales plasmados en los estatutos, son "mejorar de manera gratuita la alimentación de la población más necesitada y evitar el desperdicio de alimentos".

La Fundación Banco de Alimentos presenta un proyecto único para la ejecución en toda Navarra de la actividad financiada que, a su vez, es cofinanciada por distintas entidades públicas y privadas, "siendo así coherente con el desarrollo y gestión real que la entidad beneficiaria realiza del mismo y que es en conjunto para toda Navarra y no específica para cada localidad".

El convenio de colaboración canaliza la subvención nominativa para la Fundación Banco de Alimentos que figura en el presupuesto municipal de 2025.