Ayuntamiento de Pamplona comienza la renovación de 100.000 vatios de luminarias viales por nuevas LED programables

Luminarias en Pamplona. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha iniciado la renovación de 100.000 vatios de luminarias de la vía pública, que serán sustituidas por nuevas luminarias de tecnología LED programables. El proceso de renovación del alumbrado público se acomete de forma escalonada, en el marco de la propuesta de mejoras medioambientales del contrato de Mantenimiento y Conservación de las Instalaciones de Alumbrado Público de Pamplona, adjudicado a la empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A., y que abarca el periodo desde el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2027.

Esta empresa asumió, como mejora ambiental, sustituir 100.000 W de luminarias viales de vapor de sodio a alta presión (VSAP) y halogenuros metálicos por nuevas luminarias de tecnología LED programable, por lo que obtuvo la puntuación máxima en ese apartado. La renovación permitirá un ahorro anual estimado de 800.000 KWH, evitando la emisión a la atmósfera la emisión de 220 TM de CO2 y permitiendo un ahorro económico de unos 160.000 euros anuales, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La renovación ha comenzado en el barrio de Rochapea, donde se están instalado un total de 152 luminarias LED de potencias comprendidas entre 60 y 170 W, en función de las características de las vías y la disposición de los soportes existentes.

Las luminarias instaladas cumplen con lo establecido en el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, así como con lo indicado en el documento 'Requerimientos Técnicos exigibles para luminarias Led de Alumbrado Exterior', del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la energía (IDAE). La sustitución del alumbrado en este barrio supone un ahorro de 117.400 KWH anuales, y se evita una emisión anual a la atmósfera de 33.000 kilogramos de CO2; el importe económico del ahorro se estima en 23.500 euros anuales.

Además de mejorar la eficacia energética y disminuir el consumo energético y la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, la renovación adecua las temperaturas de color a las características de los espacios que se iluminan. Esta primera actuación se enmarca dentro de un proyecto municipal de inversiones que incluye también la renovación de luminarias ambientales en zonas peatonales.

Las nuevas luminarias de Rochapea se ubican en las calles Artica, Vidángoz, Urzainqui, Ustárroz, Virgen del Río, Monasterio Viejo de San Pedro, Garde, Ansoáin, barrio San Pedro, Padre Tomás Burgui, Padre Maceda, San Blas (calle, plaza y travesía), plaza Nuevo Baztán, Juan de Goyeneche, Ostoki y travesía Padre Tomás Burgui.

RENOVACIÓN DE MÁS DE 1.000 PUNTOS DE LUZ

Las siguientes actuaciones de este contrato, que afecta a unos 1.050 puntos de luz de alumbrado público, se irán acometiendo de forma escalonada hasta el mes de junio de 2027, comenzando por el Garitón de Ripalda, la carretera de Tajonar, entre las calles Sadar y la avenida de Cataluña, y las casas de Arrosadia. Después, la renovación continuará por la avenida de Aróstegui, entre la rotonda de la carretera de Campanas y la rotonda con la avenida de Navarra; el eje entre la avenida de Navarra y la avenida de Zaragoza, desde la calle Mari Ábrego hasta la estación eléctrica de Iberdrola; y varias calles del barrio de Milagrosa.

La renovación seguirá por la avenida de Villava, en el tramo comprendido entre las calles Errotazar y Mugazuri; la calle San Cristóbal, entre la avenida de Villava y la PA-30; varias calles del Polígono Industrial de Landaben; el Camino de Burlada, entre Lagun Artea y la calle Molino de Caparroso; y el Camino del Molino de Caparroso, entre la calle Magdalena y la finca de Goñi. Las actuaciones siguientes se irán realizando progresivamente hasta el mes de junio del 2027.