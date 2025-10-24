El Ayuntamiento de Pamplona contrata un servicio de adquisición y análisis de datos turísticos

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha adjudicado un contrato de servicio para la adquisición y análisis de datos pertenecientes al sistema turístico de la ciudad.

El Ayuntamiento, según ha informado en una nota, quiere tener "la mayor información posible" sobre perfiles de visitantes, gasto que realizan u ocupación de viviendas turísticas, entre otros datos, para llevar a cabo políticas "más ajustadas a la demanda".

La empresa Mabrian Technologies SL será la encargada de realizar este trabajo, con un presupuesto de 71.228,42 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El Ayuntamiento de Pamplona tiene "la necesidad de conocer y obtener diferentes datos turísticos, económicos y sociales del municipio, que le ayuden a analizar de forma más profunda la situación turística de la ciudad y el impacto que las fiestas de San Fermín ocasiona en la ciudad".

Estos datos "juegan un papel estratégico y fundamental" para el sector turístico, tanto para las empresas, las entidades públicas como para el destino, "sirviendo de gran utilidad a la hora de tomar decisiones en cualquier ámbito, pero, sobre todo, en el ámbito turístico".

Los datos turísticos "permiten entender el patrón de comportamiento, preferencias, gasto, flujo de los visitantes y turistas, entre otros aspectos de vital importancia para el buen funcionamiento de la actividad turísticas".

A partir de los datos obtenidos, se podrán poner en marcha las estrategias "más idóneas" para el destino según los resultados obtenidos, las cuales "ayudarán, entre otros aspectos, a segmentar mercados y perfil de visitante; predecir incremento o disminución de la demanda turística dependiendo de temporadas; identificación de nuevas oportunidades de incremento turístico; o medición del impacto turístico", entre otros aspectos.

Los datos obtenidos deberán estar estandarizados y permitir la interoperabilidad, para compararlos con otras fuentes o servicios. Además de un diagnóstico de situación, se elaborará un inventario de indicadores que permitan medir el sector turístico en Pamplona.

La empresa adjudicataria, además de proporcionar los datos, proporcionará una plataforma digital, donde cargarlos, procesarlos y analizarlos. La plataforma permitirá la visualización, consulta y descarga de los datos. Se prevé, además, formación para que el personal municipal dedicado al sector turístico pueda manejar la plataforma.

Este contrato forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Pamplona SF365 y está subvencionado íntegramente por la Unión Europea - Next Generation EU, a través de la actuación número 8 (gobernanza inteligente) del Eje 3.Transición Digital, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este contexto, Pamplona ha recibido una ayuda de 5.492.500 euros a ejecutar en tres años para el despliegue y desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Pamplona SF365', que presenta 13 actuaciones vertebradas en cuatro ejes temáticos dedicados a la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad.