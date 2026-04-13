El Ayuntamiento de Pamplona lamenta la muerte de una mujer en San Jorge y pide "prudencia" hasta aclarar los hechos

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes, 12 de abril, una declaración en la que ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de una mujer en la madrugada del domingo en el barrio de San Jorge a la vez que ha pedido "prudencia" y "respeto" a la espera de que "se clarifiquen los hechos".

En este texto, los representantes políticos del Consistorio lamentan "profundamente" el fallecimiento de una mujer de 37 años ocurrido en la madrugada del 12 de abril en un domicilio del barrio de San Jorgue y trasladan "sus condolencias y su más sentido pésame a sus familiares y allegados".

Asimismo, la declaración informa que la Policía Municipal de Pamplona "ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este suceso".

En este sentido, se hace un llamamiento a "la prudencia y al respeto, a la espera de que se clarifiquen los hechos" y destaca que el Ayuntamiento "actuará conforme a los resultados de la investigación".