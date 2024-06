El Ayuntamiento de Pamplona organizará y clasificará más de 108.000 archivos fotográficos y audiovisuales

PAMPLONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación de un contrato para el tratamiento archivístico de los fondos fotográficos y audiovisuales digitales, detectando especialmente los recursos vinculados a las fiestas de San Fermín. El Ayuntamiento de Pamplona cuenta, aproximadamente con 108.076 elementos susceptibles de recibir ese tratamiento archivístico, que ocupan un total de 5.724,979 GB.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 85.598,30 euros y forma parte de proyecto PSTD Pamplona SF365, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos europeos Next Generation EU. El contrato tiene una vigencia de un año, entre agosto de 2024 y julio de 2025.

El Ayuntamiento de Pamplona ha informado que se están llevando a cabo una serie de actuaciones para "gestionar de manera eficiente los recursos municipales disponibles". Es por ello por lo que, a principios de 2022, se contrató la realización de un estudio para la identificación y recopilación de todo tipo de recursos digitales vinculados a las fiestas de San Fermín, con la ayuda de la participación ciudadana, para la realización de un gran portal digital de difusión de los Sanfermines.

Además de los documentos y archivos aportados por la ciudadanía, el propio Ayuntamiento de Pamplona cuenta con fondos audiovisuales y fotográficos digitales producidos por diferentes áreas municipales que es necesario organizar y describir, con el fin de facilitar su acceso y difusión, así como asegurar su preservación a largo plazo.

Esta actuación está enmarcada en el proyecto PSTD Pamplona SF365 y cuenta con financiación europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia – Next Generation EU, instrumento financiero de la inversión C14.I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. En este contexto, Pamplona ha recibido una ayuda de 5.492.500 euros a ejecutar en tres años para el despliegue y desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Pamplona SF365', que presenta 13 actuaciones vertebradas en cuatro ejes temáticos dedicados a la transición verde y sostenible, la mejora de la eficiencia energética, la transición digital y la competitividad.

LABORES QUE REALIZAR

El trabajo que la empresa adjudicataria debe realizar se divide, básicamente, en cuatro fases. La primera busca la organización e identificación de los documentos, mediante una propuesta de cuadro de clasificación. A cada documento se le concederá un código de referencia único.

La segunda fase consiste en la descripción conforme a las normas nacionales e internacionales de descripción e intercambio de datos ISAD-G (General International Standard Archival Description), EAD (Encoded Archival Description) y NEPAN (Norma para la elaboración de Puntos de Acceso normalizados de instituciones, personas, familias, lugares y materias en el sistema de descripción archivística de los Archivos Estatales). Se consignarán elementos de metadatos mínimos como código identificador único, productor, autor, fechas, formato (tiff, jpg, mp3, mp4 etc.), dimensiones, resolución (ppp), alcance y contenido, lugares, materias o documento/expediente relacionado.

En tercer lugar, la adjudicataria realizará una valoración de los documentos objeto del contrato para elaborar una propuesta de selección y expurgo, bien por no cumplir las condiciones técnicas mínimas recomendables (resolución, dimensiones, etc.), bien porque estén duplicados o bien por otras consideraciones justificadas. En la última fase, se presentará una propuesta de preservación que incluya el conjunto de los objetos digitales susceptibles de conservación (TIFF, RAW, jpeg, etc.) en una unidad de red proporcionada por el Ayuntamiento de Pamplona.