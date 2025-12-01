El Ayuntamiento de Pamplona realiza un balance "positivo" de la transformación de la carretera de la Universidad

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona, Borja Izaguirre, ha realizado un balance "positivo" de la transformación de la carretera del campus de la Universidad de Navarra en una ciclocalle de sentido único limitada a 30 kilómetros por hora.

En respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, Izaguirre ha añadido que, en concreto, el balance "fue positivo casi tras una semana de realizar las obras", porque "se redujeron en un 50% los vehículos que transitaban" por esa vía. Además, "también ha habido mejoras en el transporte público", ya que la línea 1, entre Cizur Menor y la Universidad, "había mejorado en una semana dos minutos el tiempo de expedición, que es un logro importante".

"Y también hemos estado en conversaciones con la Universidad y están encantados de ver que ahora se transita de otra manera, mucho más pacífica, y vamos a evitar esos siniestros, esos accidentes que tan habituales eran", ha señalado.