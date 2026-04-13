El Ayuntamiento de Pamplona recibe este martes la visita de la efigie del Ángel de Aralar

Visita del Ángel de Aralar al Ayuntamiento de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona recibe la visita de la imagen del Ángel de Aralar este martes 14 de abril, a las 17.30 horas. Garbiñe Bueno, que ostenta la primera Tenencia de Alcaldía, acompañada por miembros de la Corporación municipal, recibirán al capellán del Santuario de Aralar, portador del Ángel, en el zaguán de la Casa Consistorial.

Como cada año, la visita a la Casa Consistorial se celebra al día siguiente de su llegada a Pamplona, una semana después del lunes de Pascua.

Tras este primer contacto, ediles y concejalas se dirigirán hasta el Salón de Recepciones, donde tendrá lugar el acto de recepción. En él tomarán la palabra Garbiñe Bueno por parte del Ayuntamiento, y Alfonso Garciandía Goñi, como capellán.

La parte musical correrá a cargo del coro San Fermín, bajo la dirección de Fermín Iriarte Irigoyen. La coral abordará dos temas: las obras 'Mikel, Mikel', canción popular armonizada por Pascual Aldave (1924-2013), y 'Cantiga', de Emiliana de Zubeldia e Inda (1888-1987).

Desde su entrada oficial en la ciudad que se realiza atravesando el Portal de la Taconera, el Ángel y su portador tradicionalmente recorren numerosos colegios, entidades e instituciones de la ciudad. Después de su visita al Consistorio, el Ángel de Aralar continuará el recorrido de la tarde de camino a la parroquia de San Saturnino.