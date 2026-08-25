El Ayuntamiento de Pamplona recibe a una treintena de niños saharauis que pasan el verano en Navarra

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Recepciones de la Casa Consistorial de Pamplona ha acogido este martes a una representación de niños y niñas saharauis que están pasando el verano en Navarra. Se trata de una visita ya tradicional en la que han participado una treintena de menores de entre 10 y 12 años de los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) de los más de cien que están en Navarra gracias al programa 'Vacaciones en paz' de la Asociación Navarra de Amigos y Amigas del Sáhara (ANAS).

La primera teniente de alcalde de Pamplona, Garbiñe Bueno, y miembros de la Corporación municipal les han saludado y les han trasladado el "cariño" del Ayuntamiento.

Junto a los niños y niñas, han asistido miembros de las familias de acogida con las que están pasando estos días en Navarra, así como el presidente de ANAS, José Ochoa Segura; la responsable del programa 'Vacaciones en Paz' de esa misma asociación, Carol García Pellejeros; el delegado saharaui en Navarra, Hamdi Aomar Ahmed, y el subdelegado saharaui en Navarra, Mohamed Abdalahi Ragani.

La asociación ANAS lleva tres décadas, desde 1997, con este programa de acogida de menores saharauis, como una manera de mantener el vínculo y la solidaridad con los campamentos. Como recuerdo de este día y de esta visita a la Casa Consistorial, los niños han recibido unas mochilas con unas camisetas, con dibujos de la comparsa de Gigantes y Cabezudos y con material escolar.

Más de un centenar de menores saharauis, de entre 10 y 12 años, llegaron a Navarra el pasado 6 de julio para pasar unas semanas en la Comunidad foral lejos de las condiciones extremas de los campamentos de refugiados en estos meses de verano. En este tiempo, conviven con familias de acogida o en albergues y espacios cedidos por instituciones en diferentes zonas de Navarra. Son semanas en las que conocen otra realidad y disfrutan de nuevas experiencias, además de aprovechar la estancia para revisiones médicas y tratamientos sanitarios, si son necesarios.