Azagra acoge la próxima semana un encuentro de creación comunitaria

Presentación del festival 'Grafitarras', Encuentros de Creación Comunitaria en el Medio Rural, que se celebrará en Azagra. - FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Azagra será sede entre el 27 de julio y el 1 de agosto de una nueva edición del festival 'Grafitarras' -Encuentros de Creación Comunitaria en el Medio Rural-, en el que vecinos, artistas, especialistas y colectivos locales colaborarán en proyectos de transformación social, cultural y ambiental impulsados desde la participación ciudadana.

El festival desplegará talleres, laboratorios ciudadanos, intervenciones artísticas, tertulias y actividades culturales abiertas a todos los públicos, con el objetivo de fortalecer la participación vecinal, la convivencia y el cuidado del territorio.

'Grafitarras', liderado por el Ayuntamiento de Azagra, cuenta con el apoyo de Fundación Caja Navarra desde su convocatoria a Proyectos Culturales Rurales y ha sido seleccionado por la Red Ibérica de Laboratorios de Cultura Comunitaria y Ruralidad.

La edición de 2026, la octava, se articula en torno a cinco grandes líneas de trabajo que buscan dar respuesta a retos concretos del municipio mediante procesos creativos compartidos.

Una de las propuestas centrales del festival se centrará en la recuperación temporal de solares y espacios en desuso para convertirlos en lugares de convivencia, bienestar y biodiversidad. A través de talleres de construcción con morteros y murales de cal, las personas participantes trabajarán en la creación de un nuevo rincón comunitario desde planteamientos de urbanismo táctico y diseño colaborativo. Los procesos estarán acompañados por la artista y especialista Carola Carrot y por el coordinador artístico de Grafitarras, Carlos Jiménez, quienes facilitarán la intervención colectiva y la posterior inauguración del espacio resultante.

Grafitarras también propone una mirada renovada al patrimonio natural y a la memoria colectiva de Azagra. Durante la semana se desarrollarán actividades de reconocimiento de especies vegetales, elaboración de herbarios, recuperación de conocimientos tradicionales y acciones de ciencia ciudadana vinculadas al entorno del río Ebro y al paisaje agrario del municipio. Las sesiones estarán coordinadas por Javier Peralta (UPNA), Concha Pasamar (UN) y la Asociación Cultural La Kayarta, promoviendo la conexión entre saberes científicos, culturales y populares.

Esta línea de trabajo tendrá continuidad la semana del 1 al 8 de agosto, con el taller taller de pigmentos naturales y paleta de color autóctona, de la mano de los creadores María Manero Muro y Ángel Peris, gracias al apoyo del Servicio Ayllu del Gobierno de Navarra.

Otra de las líneas del festival busca crear espacios informales de intercambio de conocimientos entre la ciudadanía. Las denominadas tertulias-laboratorio abrirán la posibilidad de compartir experiencias profesionales, estudios, proyectos creativos, tradiciones, gastronomía o investigaciones relacionadas con Azagra.

Estos encuentros pretenden conectar a personas con intereses comunes, generar nuevas colaboraciones y facilitar el diálogo intergeneracional e intercultural, contando con la implicación de asociaciones, colectivos y vecinas y vecinos del municipio.

Las noches de 'Grafitarras' estarán dedicadas al encuentro ciudadano y a la programación cultural. El programa incluye laboratorios ciudadanos y una tertulia sobre mujeres azagresas acerca de ciencia y creación en la plaza de la Ermita.

Entre las charlas confirmadas están las de Beatriz Ozcoz, investigadora en procesos alimentarios en CNTA; Elena Salvador, aparejadora y diseñadora de interiores de ELESTUDIO, y Elisa Imas, diseñadora industrial de tractores eléctricos en MULA, Autonomous Farming, con la moderación de Raquel Virto, responsable de Microbiología en CNTA.

La iniciativa culminará con la celebración del ModderMass Fest, que incorporará conciertos y actividades musicales como parte de una apuesta por la creación artística local y el fortalecimiento de la vida cultural del municipio: un espectáculo de comedia musical improvisada con AI Tran Tran, y las bandas Zaunka (Estella), NoProcede (Madrid) y Miss Blanche (Madrid), seguidos del DJ Cienfiebres.

Más allá de las actividades puntuales, 'Grafitarras' plantea un proceso de trabajo colaborativo para mejorar espacios comunes, cuidar el patrimonio natural y cultural, fomentar la igualdad y fortalecer la convivencia intergeneracional e intercultural. La propuesta busca implicar a personas, familias, cuadrillas, colectivos, quintos y asociaciones en la construcción compartida de nuevas oportunidades para el municipio.

Con este enfoque, 'Grafitarras' reafirma su vocación de convertirse en un espacio donde las ideas ciudadanas se transforman en acciones concretas y donde la cultura actúa como motor de cohesión social, innovación comunitaria y desarrollo rural.

El festival está impulsado por ModderMass Fest y el Ayuntamiento de Azagra, en colaboración con la Red Ibérica de Laboratorios de Cultura Comunitaria y Rural (RIL), el Ministerio de Cultura, y por el Grupo de Investigación e Innovación en Diseño de la Universidad de La Laguna, a través de su coordinador, el azagrés Carlos Jiménez.