Aznar asegura que si los "resultados no son los esperados" habrá una "consulta de autodeterminación" en Cataluña

PAMPLONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha asegurado que si los resultados en las elecciones europeas del 9 de junio "no son los esperados y deseados", habrá una "consulta de autodeterminación" en Cataluña, por eso ha llamado a un "voto fuerte" en torno al PP para conseguir "el cambio que Navarra y España necesita".

Ha advertido de que, después del domingo, "intentarán reconocer a Cataluña como una nación separada, reconocer ciertos privilegios de financiación y habrá una consulta de autodeterminación". "Si después de suprimir la sedición vinieron los indultos y la amnistía, lo que queda ahora son las consultas de autodeterminación", algo "profundamente inconstitucional". "Esa carrera no se para aquí, no hay más proyecto que seguir en el poder", ha aseverado.

Aznar ha participado este viernes en Pamplona en el cierre de campaña de las elecciones europeas que el Partido Popular ha celebrado en el Auditorio Baluarte. Un acto que ha contado también con las intervenciones del presidente del PP en Navarra, Javier García, y el candidato número 17 de los 'populares' al Parlamento Europeo, Antonio López Istúriz

En su intervención, José María Aznar ha indicado que "a la hora de explicar el por qué de unas cosas es importante conocer las raíces que los explican". Así, ha recordado que en 2024 se cumplen 30 años de las elecciones al Parlamento Europeo de 1994 que "fueron las primeras de carácter general que ganó el PP en España y fueron la base fundamental para ganar las elecciones generales de 1996, las primeras que ganamos".

Por ello, ha remarcado que "una movilización inteligente en las urnas en las elecciones europeas son determinantes para el cambio político en España, por lo tanto participar en las elecciones es un acto que tiene una enorme relevancia". Así, ha llamado a "votar y movilizar a todo el mundo que se pueda".

El expresidente ha asegurado que "estas elecciones marcarán un futuro cambio en España" y ha insistido en la necesidad de "un voto fuerte, un voto que se concentra para hacer algo importante, el cambio que necesita España y Navarra". Frente a ello, ha rechazado "el voto débil" que "no contribuye y que disgrega". "Concentrar el voto a todos los que desean un cambio en España es una obligación moral y patriótica", ha manifestado.

José María Aznar ha declarado que "Navarra ha sido, es y siempre será Navarra" y "no se puede caer en manos de alguien que quiere diluir la identidad de Navarra en un conglomerado separatista y no pueda seguir participando en el destino y la ambición general de España".

"Cuando uno pacta en el gobierno, como el PSOE, con los separatistas, los golpistas y los antiguos terroristas, no sólo renuncia a tener un gobierno propio, renuncia a gobernar para la mayoría de los españoles", ha afirmado Aznar, que ha calificado al actual Gobierno de España de "incompetente, irresponsable y corrupto". Frente a ello, ha asegurado que "somos la representación del constitucionalismo sano que gobierne para todos los españoles".

Ha criticado que "no hay nada más inútil en política que querer estar en un cargo por estar, que no tener una idea de lo que se quiere hacer con un país, una comunidad o una nación". "Criticamos la situación actual porque es empobrecedora y peligrosa políticamente y que destruye lo que hemos construido", ha enfatizado.

Por todo ello, ha insistido en la necesidad de un "voto fuerte" para defender "la España constitucional que es la mejor España que hemos conocido". "Va a depender de nosotros", ha añadido Aznar, que ha censurado que "se han pasado todas la líneas de un populismo incompetente y corrupto". "El PP tiene la inmensa ventaja de no ser una fuerza populista; tenemos que desterrar el populismo que está destruyendo el sistema de este país", ha reivindicado.

"España necesita ese cambio para una España fuerte, no para una España de quienes quieren destruirla; para una España orgullosa de sí misma, de su historia y deseando tener ambiciones grandes" no "en manos de localismos que no representan ni aportan nada", ha añadido.

GARCÍA PIDE "NO EXPERIMENTAR" Y "CONCENTRAR EL VOTO" EN EL PP

Por su parte, el presidente del PPN, Javier García, ha destacado que "este domingo los navarros votamos que Navarra vuelva a ser una referencia en lo económico y social". "No nos quedemos sentados en nuestras casas y acudamos masivamente a votar a la única formación que pondrá voz a la libertad del conjunto de los navarros", ha apelado.

Ha destacado que en el Parlamento Europeo se tratan "muchas cuestiones que afectan en nuestro día a día", entre ellas la PAC y ha acusado al PSOE de dejar "un desastre y un sufrimiento para el conjunto de los agricultores". "Necesitamos tener peso importante a nivel europeo" para "dar peso a las políticas que van a influir en el día a día de nuestra comunidad", ha defendido.

A quienes "tienen duda de votar a candidaturas distintas" les ha dicho que "si el domingo cogen la papeleta del PP sabrán que su voz estará respaldada por un partido mayoritario" en el Parlamento Europeo, que "tienen influencia" y que "asegurará la defensa y el respaldo de que Navarra no será nunca una provincia más del País Vasco y no estará nunca separada de España". Ha llamado a no "experimentar con el voto" sino "reafirmar la alternancia a un gobierno socialista", por eso ha llamado a "concentrar el voto" en torno al PP.

El candidato al Parlamento Europeo, Antonio López Istúriz, ha dicho que quiere que "España lidere Europa" y ha asegurado que "con el gobierno de Aznar se pudo cambiar la imagen de este país en Europa". "Eso ocurrirá cuando dejemos de tener un gobierno que rompe relaciones estratégicas con naciones, que mendiga fondos europeos y se autoaplaude por ello" y que "no es investigado por los fiscales europeos", ha afirmado. Ha criticado el "completo desconocimiento de Europa" de los candidatos del resto de partidos que "afortunadamente van a ser barridos por el electorado europeo, hartos de su populismo". Ha dicho que, a partir del lunes, su despacho es el del PP de Navarra y "de los votantes de UPN que han entendido que no se puede pactar con el Partido Socialista que sólo vive para entregar Navarra al nacionalismo vasco".