Los bailables de txistu y gaita se retoman en la Plaza del Castillo desde este martes

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las sesiones de bailables de txistu y gaita de la Plaza del Castillo de Pamplona regresan a la programación cultural del verano desde este martes. Pasacalles, pasodobles, polkas, zortzikos y porrusaldas sonarán desde el quiosco de la plaza, interpretados por txistularis y gaiteros, en horario de 19 a 21 horas, los martes 18 y 25, y los jueves 20 y 27 de agosto.

Los bailables cambiarán de horario en el mes de septiembre, para adaptarse a la duración del día. Se mantendrán los martes y jueves, pero comenzando media hora antes que en el mes de agosto, a las 18.30, y terminando a las 20.30 horas. Este horario se mantendrá los días 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de septiembre, cuando termina el ciclo, según ha informado el Ayuntamiento de Pamplona en una nota.

La programación de bailables comenzó el 16 de junio y la sesión de la víspera de San Juan tuvo que ser suspendida por las temperaturas extremas que se registraron. Este año se han programado 18 sesiones, y quedan aún 12 citas en las que participar. La actividad está abierta a toda persona interesada.

Los bailables de txistu y gaita se celebran en Pamplona desde 1943 y están a cargo de la Asociación Banda de Txistularis de Pamplona-Iruinako Txistulari Taldea y la Asociación Banda de Gaiteros de Pamplona-Iruñeko Gaiteroak. La ubicación ha ido cambiando con los años y se han celebrado en espacios como el paseo de Sarasate o el Bosquecillo.