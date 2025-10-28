El Banco de Alimentos de Navarra hace un llamamiento urgente al necesitar 650 voluntarios para la Gran Recogida 2025

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Navarra (BAN) prepara la Gran Recogida de Alimentos 2025, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en decenas de establecimientos de toda la Comunidad foral. Se trata de la campaña solidaria más importante del año para las más de 22.000 personas usuarias que actualmente reciben ayuda a través del BAN, según ha informado la Fundación.

Para que la recogida sea un éxito, la entidad necesita completar su equipo de 1.703 personas voluntarias, de las cuales todavía quedan más de 650 plazas disponibles. Según ha transmitido, las personas voluntarias son esenciales para informar a la clientela en los puntos de donación y animarles a participar, "contribuyendo así a garantizar el abastecimiento de alimentos básicos en el almacén del BAN durante los próximos meses".

En estos momentos, las zonas donde más se necesitan voluntarios son Ansoáin, el Ensanche de Pamplona, Cordovilla, Berriozar, Sarriguren, Burlada, Txantrea, Landaben, Beriáin, Villava y Soto de Lezkairu, "donde aún hay numerosos turnos por cubrir".

"Cada persona voluntaria cuenta. Sin su implicación, la Gran Recogida no sería posible. Este año necesitamos un esfuerzo especial para cubrir todos los turnos y llegar a todos los establecimientos participantes", ha señalado Marisol Villar, presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la web: https://colectas.bancoalimentosnavarra.org o por teléfono en el 948 30 38 16.

El BAN también invita a las empresas navarras a participar ofreciendo a sus profesionales la oportunidad de realizar voluntariado corporativo durante la Gran Recogida. "Una forma solidaria y directa de implicar al tejido empresarial en la lucha contra la pobreza alimentaria en Navarra", ha expuesto.