Beaumont defiende el "funcionamiento ejemplar" del 112 y niega "descoordinación" policial

Publicado 09/10/2018 17:12:19 CET

Dice que los protocolos "no se modificarán en función de ningún otro interés que no sea prestar los servicios más eficaces"

PAMPLONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha defendido el "funcionamiento ejemplar" de la sala de emergencias 112 y ha negado que exista "descoordinación" policial. "Si la ven díganoslo y nos lo acreditan, porque nosotros no la vemos", ha dicho a la oposición.

Además, ha remarcado que los protocolos de trabajo "no se los ha inventado este Gobierno y no se han modificado una coma" y ha avanzado que "no se modificarán en función de ningún otro interés que no sea prestar los servicios más eficaces posibles a la ciudadanía".

Así se ha pronunciado Beaumont en una comisión parlamentaria, a petición propia y de UPN, en la que ha puesto en valor que SOS Navarra "lleva más de 25 años prestando este servicio de atención y coordinación, dando un servicio ejemplar y garantizando una respuesta a las emergencias rápida y eficaz", un servicio "positivamente valorado por la ciudadanía porque así nos lo hacen saber y las quejas son mínimas", ha destacado.

Además, ha valorado que los servicios de emergencia de Navarra, que "siguen modelos europeos integrales y públicos", se encuentran "entre los mejores del Estado" y ha rechazado las "graves acusaciones vertidas respecto a los responsables de un servicio tan sensible como la respuesta a las emergencias".

En este punto, ha querido dejar claro que "el 112 ni llama a los cuarteles, ni moviliza a los efectivos", sino que "se deriva al centro de mando y coordinación de la Policía Foral, que es quien se coordina con el COS de la Guardia Civil para enviar el recurso más cercano". "En las ocasiones en las que el 112, y haciendo excepción, solicita recursos directamente a la Guardia Civil la respuesta habitual es que no hay personal y que hay que solicitar al COS que envíe la patrulla más cercana", ha relatado.

Según ha indicado Beaumont, "cada cual podemos tener nuestra propia visión del papel de las instituciones del Estado en Navarra", pero ha garantizado que "la postura de nuestro Gobierno ha sido en todo momento de total colaboración con la Delegación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes, partiendo del deber de servicio a los navarros".

TRIPLE CRIMEN DE CÁSEDA

En su intervención, la consejera también se ha referido al triple crimen de Cáseda y ha defendido que "cada uno de los servicios públicos implicados hizo su trabajo como establecen los protocolos, con rapidez y eficacia". "Desde que se tuvo conocimiento del suceso hasta que se detuvo a los presuntos autores transcurrieron exactamente 17 minutos", ha valorado.

En su opinión, "prácticamente es imposible hacerlo mejor" y ha considerado que "la supuesta falta de coordinación sólo está en algunas mentes retorcidas e irresponsables que no dudan en acusar en falso a sabiendas de que lo es".

Tras incidir en que existe una "directriz clara de no llamar" directamente a sus cuarteles, sino que sea a través del COS, María José Beaumont ha detallado que el Gobierno foral dispone de información facilitada por el coronel jefe de la Guardia Civil sobre los horarios de apertura y cierre de los acuartelamientos, de la que "se deduce que sólo varios cuarteles están abiertos las 24 horas". "En la zona de Cáseda, tanto el cuartel de esta localidad como nueve de localidades cercanas el horario es de 9 a 14 horas, algunos menos", ha afirmado.

A este respecto, ha agregado que los datos que de los que se dispone en el Gobierno sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad datan de la Junta de Seguridad celebrada en el año 2006. Y ha asegurado que, pese a que se los han reclamado estos datos actualizados al delegado del Gobierno, José Luis Arasti, en la reunión que han celebrado, "no nos los han entregado".

REQUERIMIENTOS ENTRE POLICÍA FORAL Y GUARDIA CIVIL

Por otra parte, la consejera de Interior ha dado a conocer el número de asuntos que se han pasado de Policía Foral y a Guardia Civil, y viceversa, durante el mes de agosto y hasta el 19 de septiembre. Según ha indicado, en agosto el CMC de Policía Foral trasladó al Instituto Armado un total de 178 requerimientos, de los cuales Guardia Civil "atendió solo 95, dejando de hacerlo en 83 ocasiones". Además, les pasó información sobre 105 incidencias.

Por su parte, desde Guardia Civil se pasó a Policía Foral 19 requerimientos, de ellos, atendieron 14. También pasaron información sobre 19 incidencias, según los datos facilitados por la consejera.

Respecto al mes de septiembre, hasta el día 19, Beaumont ha señalado que desde Policía Foral se pasaron a Guardia Civil 80 asuntos y que "sólo se atendieron 42, dejándolo de hacer en 38 ocasiones". Los asuntos trasladados de Guardia Civil a Policía Foral fueron nueve, de los que se atendieron cinco.

UPN: "LAS EMERGENCIAS NO ENTIENDEN DE IDEOLOGÍA"

En el turno de los grupos parlamentarios, Sergio Sayas, de UPN, ha criticado "un déficit de la coordinación de los recursos policiales" y ha considerado que "los hechos ocurridos este verano evidencian que "tenemos que repensar el sistema de movilización de recursos policiales, porque el actual produce retrasos, ineficiencia y descoordinación". En este sentido, ha propuesto que en lugar de que la llamada sea transferida a la Policía Foral ésta sea transferida a una sala con presencia policial de los tres cuerpos y que todos los vehículos esté geolocalizados.

Por parte de Geroa Bai, Patxi Leuza ha transmitido su "sincera enhorabuena" a los componentes del 112 y ha reprochado que algunos partidos "hagan carnaza" de este tema, "pensando muy poco en la familia" de las víctimas del crimen de Cáseda. "No es cierto que no existe coordinación. ¿Qué interés hay de generar polémica donde no la hay?", se ha preguntado.

También Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha felicitado a los trabajadores del 112 y ha rechazado "las graves acusaciones para buscar un intento de politizar el asunto para buscar un rédito político". Ha remarcado que la Guardia Civil "ha rechazado muchísimos más asuntos que la Policía Foral, un dato interesante" y ha criticado "la animadversión de Sayas hacia la consejera, el Gobierno y la Policía Foral".

Desde el grupo de Podemos-Orain Bai, Rubén Velasco ha rechazado "la ruptura maniquea de UPN que dice que determinados grupos sólo quieren echar a la Guardia Civil y Policía Nacional" y ha asegurado que "nosotros no estamos por eso". No obstante, ha considerado que "es mucho más eficaz que hubiese un solo cuerpo policial que no tantos como hay en Navarra" y ha pedido que "hasta que se llegue a eso, hay que llevar la cosa lo mejor posible y coordinarse lo mejor posible". "Que sobran policías lo dice hasta la propia policía", ha aseverado.

La socialista Inma Jurío, por su parte, ha opinado que la actuación de los trabajadores del 112 fue correcta, pero que "sí hay un problema de coordinación entre las diferentes policías", que viene "desde hace años". En su opinión, esto "se debe solucionar por las administraciones competentes y en los foros en los que se debe debatir". Además, ha criticado el "tono despectivo" de Beaumont con las FCSE.

El parlamentario del PPN Javier García ha afirmado que las palabras de Beaumont "evidencian que es una consejera que odia a la Policía Nacional y Guardia Civil". "Estamos hablando de garantizar la seguridad, cuanto más mejor. No sobran policías", ha argumentado, para defender "una sala única de emergencias con representantes de todos los cuerpos".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha destacado que "la gran mayoría de las llamadas que se reciben al 112 y actuaciones tienen que ver con cuestiones sanitarias y estamos con unos tiempos de respuesta excelentes". Ha criticado "el sensacionalismo de UPN y PPN, tratando este tema de una forma frívola" y ha considerado que hay "demasiada policía".