Beltrán (PPN) dice que "Aznárez ha boicoteado la Mesa y Junta para continuar como presidenta del Parlamento"

Publicado 07/01/2019 13:43:56 CET

PAMPLONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Navarra (PPN), Ana Beltrán, ha acusado este lunes a la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, "de boicotear la Mesa y Junta de Portavoces con el único fin de continuar como presidenta del Parlamento de Navarra", ya que, a su juicio, "ha impedido la celebración de la Mesa y Junta de Portavoces que solicitamos el 20 de diciembre con el único fin de darse margen para seguir ocupando fraudulentamente su cargo".

Según ha indicado Beltrán en un comunicado, "la presidenta Aznárez ha aprovechado el parón navideño para seguir usurpando la Presidencia, puesto que su obligación era haber convocado Mesa y Junta de Portavoces tras el escrito que registramos solicitándola, más si cabe cuando lo que está en juego es su legitimidad para seguir siendo presidenta, después de que su grupo parlamentario la expulsara".

Beltrán ha comentado que, "según el reglamento del Parlamento, es potestad de la presidenta convocar la Mesa y Junta de Portavoces, y puede hacerlo por iniciativa propia o por petición de varios grupos parlamentarios". "El caso del que hablamos es el segundo, varios grupos parlamentarios (PPN, UPN y PSN) solicitamos la convocatoria urgente de la Mesa y Junta para valorar la situación que se produjo tras la expulsión de Aznárez de su grupo. Es cierto que la presidenta tiene margen para hacerlo, diez días hábiles, pero también es verdad que no se ha hecho caso a ese escrito, puesto que debería haberse incluido en el orden del día y no ha sido así", ha añadido.

La dirigente del PPN ha expuesto que "la presidenta, según el Reglamento, tiene obligación de convocar la Mesa y Junta con el orden del día propuesto por al menos dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los parlamentarios, y puesto que el orden del día que se nos envió a los portavoces el pasado 4 de enero no incluye nuestra solicitud, entendemos que nuevamente Aznárez está riéndose de los portavoces parlamentarios, y cuenta para ello con el beneplácito del resto del cuatripartito".

Ha manifestado que "Podemos, que nos acusaba de ser la casta, ha demostrado una vez más ser el 'partido de la pasta', no tienen principios ni ideas, solo se mueven por el dinero, y no les importa seguir siendo grupo o no, ni defraudar a sus votantes, con tal de seguir recibiendo miles de euros de dinero público con el que mantener sus chiringuitos y amistades". "Ahora que están de salida, ahora que acaba la legislatura, es cuando muestran su verdadera cara, la única que realmente tienen, moverse sólo por el dinero", ha opinado.

Según ha criticado, "pretenden funcionar como dos agrupaciones, como dos partidos distintos, cuando se presentaron por las mismas siglas", por lo que ha señalado que van a pedir un informe jurídico para conocer "si eso que pretenden hacer es legal o se ajusta al Reglamento".