Bomberos da por extinguido el incendio en un bazar en Pamplona

Bomberos de Navarra intervienen en un incendio declarado en un bazar de la avenida Marcelo Celayeta. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Bomberos de Navarra da por extinguido el incendio declarado la tarde del miércoles en un bazar ubicado en el número 100 de la avenida Marcelo Celayeta de Pamplona.

Según han informado desde Sos Navarra, los últimos efectivos se han retirado en torno a la media noche de este jueves. Agentes de la Policía Nacional se encargan de instruir las diligencias del siniestro.

Como consecuencia del fuego, cuatro portales fueron desalojados, en concreto, en la avenida Marcelo Celayeta 100 y 102 y en la calle Vidángoz 15 y 17.