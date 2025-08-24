Los bomberos de Navarra continúan con las tareas de extinción de un incendio en León. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra continúan este fin de semana colaborando con las tareas de extinción de un incendio en Peranzanes, en la provincia de León.

En concreto, se encuentra en León un grupo de 23 efectivos de Bomberos de Navarra, que llegó el viernes para relevar a los 24 compañeros que habían estado trabajando en la zona desde el pasado martes. A su vez, se espera un nuevo relevo de los efectivos con la llegada de otro contingente de Bomberos de Navarra para este lunes.

El grupo que actualmente trabaja en Peranzanes está formado por un sargento, cuatro cabos, 14 bomberos, dos conductores y dos peones.

El pasado viernes, el sargento de Bomberos de Navarra Jon Díez de Ure explicaba que "el incendio en el que nos han puesto a trabajar es un incendio de bastante extensión, de unas 10.000-15.000 hectáreas". "El terreno en el que se está desarrollando este incendio es bastante complicado, con grandes extensiones, grandes laderas, muy empinadas además, con mucho desnivel, y con muchísima vegetación, que además está muy seca y arde con muchísima facilidad", detalló.