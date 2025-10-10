El Bosquecillo contará con 30 nuevas carpas y 30 mesas para realizar mercados al aire libre

PAMPLONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro de carpas para el Mercado del Producto Local y Artesano del Bosquecillo, y mobiliario asociado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea -NextGeneration EU. El importe del contrato es de 71.777,62 euros, IVA incluido, y la empresa adjudicataria, ZINGERLE GROUP IBÉRICA SL.

El contrato incluye el suministro de 30 carpas desmontables y de fácil montaje, diseñadas y producidas específicamente para este mercado, y 30 mesas. Estas carpas, ha informado el Ayuntamiento, contribuirán "al atractivo turístico del mercado, por su uniformidad, estética y funcionalidad".

Según ha añadido, se contribuye así a "la mejora de la experiencia del visitante, ofreciendo un entorno ordenado, cómodo y atractivo, fortalece la imagen de marca de Pamplona comprometida con su identidad cultural y tradicional, y fomenta la economía local, con infraestructuras adecuadas y de calidad".

El plazo de ejecución del contrato es de 8 semanas, con dos plazos parciales: una muestra en 3D de las carpas con los diseños de logotipos a imprimir incluidos, que se realiza en un plazo máximo de 2 semanas desde la formalización del contrato; y el suministro de las 30 carpas y 30 mesas y entrega de certificados, manuales y toda la documentación, en un plazo máximo de 6 semanas, a partir de la finalización del primer plazo. Así, estarán disponibles para las ediciones del mercado del próximo año.

Las carpas tendrán unas dimensiones de 3 metros de ancho por 3 metros de fondo, una altura ajustable de 3,3 metros en el punto central de la cubierta, y una altura libre mínima de unos 2 metros en todo el perímetro. El diseño será modular plegable, permitiendo un montaje y desmontaje rápido y sencillo, sin necesidad de herramientas adicionales. La estructura será apta para instalación independiente y movible, sin necesidad de anclaje fijo al suelo.

Las carpas incluirán, además de la estructura y el techo, los tejidos necesarios para el cerramiento completo de los cuatro laterales, incluyendo puerta en uno de ellos. Las carpas se colocarán de manera independiente en el espacio del Bosquecillo, pero el sistema incluirá la posibilidad de que sean colocadas unidas de manera solidaria.

En cuanto a las mesas, sus dimensiones son de 220 centímetros de longitud, por 65 centímetros de ancho y 75 de alto, con patas plegables, para que puedan ser transportadas y almacenadas como elemento de dimensiones planas. Tanto la estructura como el tablero son de materiales y características tales que "garanticen la mayor resistencia y durabilidad a la intemperie, así como el menor mantenimiento".

EL BOSQUECILLO, MERCADO AL AIRE LIBRE

El espacio del Bosquecillo se está consolidando como un mercado al aire libre, ha indicado el Ayuntamiento, que destaca que es un espacio clave para la dinamización y fomento de la economía y el comercio local, la difusión del producto gastronómico y artesano de Pamplona y de Navarra, la economía circular y la dinamización de espacios verdes, ofreciendo a los residentes y visitantes una experiencia auténtica, sostenible y de calidad.

Para garantizar esta consolidación, y ofrecer un mercado al aire libre en un espacio de calidad, ha expuesto, es necesaria una infraestructura adecuada en términos de funcionalidad, seguridad estructural, coherencia estética y calidad de los elementos de acogida y protección de las personas productoras y artesanas, de sus productos expuestos a la venta y de las personas visitantes. La coherencia estética y calidad son determinantes para la imagen de la ciudad y, en consecuencia, para los objetivos de Pamplona como Destino Turístico Sostenible, ha añadido.

Se estudia la utilización de estas carpas en otros espacios de la ciudad y por otras áreas del Ayuntamiento, por lo que se está realizando un protocolo en el que se contempla que la calidad de las carpas y la exposición de los productos locales y artesanos sea compatible con el montaje, desmontaje, transporte y fácil almacenaje.