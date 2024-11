Bryan Adams ofrecerá un concierto en el Navarra Arena el 6 de junio de 2025

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante canadiense Bryan Adams actuará en el pabellón Navarra Arena de Pamplona el 6 de junio de 2025 dentro de su gira 'Roll With The Punches 2025'.

Pamplona será una de las cinco ciudades españolas de la nueva gira del artista. Las entradas para el concierto en el Navarra Arena saldrán a la venta el martes 3 de diciembre a las 11 horas en www.entradas.com y www.doctormusic.com.

En su trayectoria, Bryan Adams ha lanzado 17 álbumes de estudio, con el más reciente 'So Happy It Hurts' (nominado al Grammy), 'Pretty Woman - The Musical' o el álbum 'Classic pt. I' y 'pt. II', que cuenta con nuevas grabaciones de sus grandes éxitos. Lo último es su álbum 'Bryan Adams Live At The Royal Albert Hall 2024'.