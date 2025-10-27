La Cámara de Comercio concede los Premios Cámara Navarra a Benito Jiménez, Timac Agro y Leadernet

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra ha concedido los Premios Cámara Navarra al empresario navarro Benito Jiménez (Trayectoria Empresarial y Profesional 2025), al Grupo Leadernet (Premio a la Internacionalización) y a TIMAC AGRO (Premio a la Innovación).

La entrega de los premios de esta 29ª edición tendrá lugar el 10 de diciembre en el Hotel Tres Reyes de Pamplona. El jurado de los Premios Cámara ha subrayado que Benito Jiménez, presidente y CEO de Congelados de Navarra, es "un empresario ejemplar, valiente y comprometido que ha creado un grupo empresarial agroalimentario líder y de vanguardia construido íntegramente con capital navarro".

Jiménez ha situado a Congelados de Navarra en una posición de liderazgo en el mercado de las verduras, soluciones y platos preparados ultracongelados, "a través de un proyecto personal en el que combina la ambición empresarial con el esfuerzo, la cercanía personal y el arraigo territorial", ha destacado el jurado.

En 27 años, Congelados de Navarra se ha constituido como una empresa de referencia en Europa, con seis plantas de producción en España, oficinas comerciales en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y Canadá y exportaciones a 70 países.

El jurado también ha valorado "el compromiso firme del empresario con sus empleados, clientes, proveedores y la sociedad navarra, mediante impactos positivos a través de la implementación continua de buenas prácticas en el ámbito medioambiental, social y de gobernanza económica".

Desde que Jiménez fundó Congelados de Navarra el 18 de febrero de 1998, la compañía ha experimentado un continuo proceso de crecimiento. Además, el empresario está inmerso en una estrategia de expansión y diversificación. En la actualidad, a Congelados de Navarra se suman Precocinados Frisa, Embutidos Galar, Embutidos Solà, La Hoguera y Tastia Group, que integra los establecimientos de restauración organizada Muerde la Pasta, así como Ganados Jiménez Cambra conformando un destacado grupo alimentario.

El Jurado de los Premios Cámara ha concedido el Premio a la Internacionalización a Leadernet, un grupo multinacional especializado en el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de redes de comunicación industrial y seguridad electrónica con gran experiencia en el sector de las renovables. El jurado ha destacado su estrategia de expansión y adaptación a los mercados exteriores con implantaciones en ocho países y exportaciones a más de 15.

Leadernet nació en 1992 bajo la marca H&H, dedicada en sus inicios a la comercialización de equipos y aplicaciones informáticas. En la década de los 90, la actividad de la empresa se transforma. En 1994 cambia su nombre al de Meganavarra, y extiende su actividad a la informática de consumo, posteriormente da el salto a la informática para empresas y en 1998, ya con el nombre de Leadernet, amplía su actividad al cableado estructurado de oficinas e infraestructuras.

El año 2001 es clave, ya que inicia la actividad en las energías y comienza a trabajar con Gamesa Eólica, Acciona Energía e Iberinco en sus proyectos nacionales en el suministro, instalación y puesta en marcha de los sistemas SCADA (HW+comunicaciones) para plantas renovables. Esta tecnología permite supervisar y controlar el funcionamiento de instalaciones remotas a través de la recopilación, transmisión y análisis de datos en tiempo real.

Siguiendo a estas empresas en su expansión internacional y a través de un convenio firmado en 2007 con la Cámara de Comercio, se inicia la expansión internacional y en cinco años abre delegaciones en Estados Unidos (Houston), México (Juchitán y CDMX), Sudáfrica, Chile, Brasil e India.

En 2014 se incorpora la actividad de seguridad en plantas renovables a los servicios de la empresa y se instalan con una delegación de Uruguay. La adaptación a nuevas necesidades y el lanzamiento de la actividad de operador de Telecomunicaciones les hace abrir una delegación en 2021 en Colombia.

La empresa factura 15 millones de euros anuales, de los cuales el 15% se destinan a la exportación. En total , 15 países de todo el mundo cuentan con instalaciones de Leadernet. Estados Unidos, México, Brasil, China, Italia y Polonia encabezan las exportaciones de esta empresa navarra, en las que trabajan 30 personas de las 85 que tienen en plantilla.

Timac Agro ha sido galardonada en la categoría de Innovación. Esta compañía es líder en nutrición vegetal y animal, y su principal objetivo es asesorar a agricultores y ganaderos para lograr el máximo rendimiento de su negocio. El jurado ha subrayado su "apuesta continua por la innovación" y ha destacado la inversión de 12 millones de euros en proyectos de innovación sostenible que darán lugar a soluciones pioneras en el mercado de la nutrición vegetal.

Timac Agro cuenta con más de 470 empleados en España -200 en Navarra- con una red de ingenieros que ofrecen asesoramiento experto a pie de campo. La compañía dispone de dos plantas industriales. La principal, ubicada en Lodosa, se dedica a la producción de fertilizantes. Dispone de otra en Sevilla, destinada a la producción de microorganismos y biocontrol. Su facturación en el ejercicio 2024 ascendió 185,8 millones de euros, con 260.000 toneladas de productos vendidos.

Esta compañía también está inmersa en un proyecto de economía circular para la creación de fertilizantes líquidos ecológicos a partir de subproductos de otras empresas navarras. Para su puesta en marcha se ha creado un nuevo centro productivo en la fábrica de Lodosa que estará operativo en 2026.