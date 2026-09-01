La campaña 'De compras por los tres burgos' entrega esta semana monedas conmemorativas de 5 euros por compras realizadas

Cartel de la campaña - ASOCIACIÓN CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Casco Antiguo de Pamplona lanza desde este martes la campaña 'De compras por los tres burgos', que del 1 al 8 de septiembre permitirá canjear monedas conmemorativas de 5 euros por las compras realizadas en ese período.

Según han explicado en una nota, se trata de una iniciativa que "une promoción comercial y divulgación histórica" durante la semana del Privilegio de la Unión. Los tickets de distintos establecimientos podrán sumarse para obtener monedas de 5 euros, canjeables como descuento en futuras compras.

Del 1 al 8 de septiembre, las compras realizadas en los establecimientos asociados del Casco Antiguo permitirán conseguir monedas conmemorativas de la Unión de los Burgos.

La campaña "quiere premiar la fidelidad de la clientela y, al mismo tiempo, acercar a vecinos y visitantes el origen de la Pamplona actual".

Cada moneda tendrá un valor de 5 euros y podrá utilizarse como descuento en una compra posterior. Los tickets, aunque procedan de operaciones o establecimientos diferentes, se podrán sumar para alcanzar los importes fijados por la campaña.

La recogida de las monedas por parte de los clientes se realizará los días 7 y 8 de septiembre, de 10 a 14 horas, en el local de la Asociación, situado en Mercaderes, 11. Para obtenerlas será necesario presentar los tickets de las compras efectuadas durante la campaña. Las monedas podrán canjearse en los establecimientos asociados hasta el 30 de septiembre de 2026.

Las compras por un importe total de 80 euros recibirán una moneda de 5 euros; las compras por un importe total de 150 euros recibirán dos monedas, equivalentes a 10 euros de descuento. Los tickets de distintas compras y comercios asociados se pueden acumular.

Durante estos días, los comercios de los tres antiguos burgos lucirán grecas y los escudos de San Cernin, San Nicolás y la Navarrería.

La ambientación "recordará que el actual tejido comercial del Casco Histórico hunde sus raíces en aquellos mercaderes y artesanos que, tras el Privilegio de la Unión de 1423, contribuyeron a construir una ciudad unida y a mantener vivo el pulso económico y social de sus calles".

Además, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, del 4 al 6 de septiembre y coincidiendo con la gran Feria Medieval, una quincena de comercios del Casco Antiguo sacarán el comercio a la calle vistiendo trajes medievales dentro de la iniciativa 'La ruta de los gremios'.

Entre los comercios que saldrán a la calle habrá vendedores de vestidos, juguetes de madera y del mundo medieval infantil, platería, calzados, calzado natural, alimentación artesanal, plantas y flores, etcétera.