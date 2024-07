La Casa de la Juventud de Pamplona continúa con el ciclo 'Cada día un plan'

PAMPLONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de la Casa de la Juventud 'Cada día un plan', que ofrece 32 actividades gratuitas hasta el 31 de agosto, propone para esta próxima semana cinco planes variados, dirigidos a jóvenes de entre 12 y 30 años. Las actividades se realizan en horario de tarde, de 19 a 20.30 horas, y no requieren inscripción previa. El programa completo se puede consultar en la web de Pamplona Joven.

La apuesta de este lunes, día 29, es el teatro musical, con un taller impartido por Nerea Bonito, profesora de la Casa de la Juventud. Este taller combinará baile, coreografía, expresión corporal y canto, inspirado en los musicales más famosos del mundo del espectáculo.

Siguiendo con los bailes, el martes 30 de julio, Raimi Anunnaki, bailarín y coreógrafo, dirigirá una clase de Vogue. Esta disciplina de danza nace en los espacios ballroom a finales de los años 70 para dar protección a personas LGTBIQ racializadas. Este baile está inspirado en poses de las modelos de revistas (old way), y ha ido evolucionando hasta derivar en distintas variaciones, entre las que se encuentra el Vogue Femme. Ganó fama en los 90 gracias a Madonna y el documental 'París is Burning'. El Vogue sigue siendo culturalmente relevante hoy en día.

El miércoles 31, último día del mes de julio, la propuesta es la confección de un neceser de viaje, impartido por Leyre Monge. Para este taller no se necesitan conocimientos previos de costura, y se creará el neceser paso a paso. Se adquirirán diferentes técnicas básicas de costura, tales como aplicar cremalleras, con el objetivo de aprender a reciclar de forma creativa utilizando cosas que ya se tienen en casa, ha informado el Ayuntamiento.

MÁS CREATIVIDAD Y BAILES EN EL MES DE AGOSTO

El mes de agosto se abre el jueves con un taller para crear un tote bag personalizado. La profesora del curso de Diseño de Moda de la Casa de la Juventud, Amaya López, muestra cómo realizar bolsos originales, estampando los diseños confeccionados en la misma sesión, para lucir este verano una bolsa propia que ninguna otra persona tiene.

El viernes 2 de agosto, 'Cada día un plan' programa una sesión de House Dance. El House es un estilo de música electrónica de baile que se originó en la ciudad de Chicago y se hizo popular en las discotecas en la primera mitad de los 80. El House Dance cuenta con influencias de muchos estilos como claqué, tap, jazz, soul, R&B, Funky o el Hip Hop. Esta danza urbana se caracteriza por los movimientos rápidos de piernas, acompañados de un movimiento del torso de atrás hacia adelante como si fuese una ola. Iván Montero, bailarín y profesor con una amplia experiencia en este campo, será la persona encargada de impartir esta masterclass.

UN CICLO CONSOLIDADO

El programa estival 'Cada día un plan', que celebra este año su octava edición, tiene por objetivo ofrecer una actividad de ocio y de desarrollo personal en la que poder participar de forma gratuita, inclusiva y sin necesidad de inscripción previa. Las actividades programadas son muy concretas y variadas para abarcar el mayor número posible de intereses y de gustos. El programa pretende ofrecer una oferta de ocio inclusivo, a coste cero, a la juventud de Pamplona durante el verano; difundir las actividades y servicios de la Casa de la Juventud entre las personas jóvenes; y atraer al sector más joven de la ciudad a los recursos municipales.