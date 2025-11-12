Catalán (UPN) dice que "los españoles no merecen un presidente que tiene la indecencia como forma de hacer política"

Archivo - El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN, Alberto Catalán, ha intervenido este miércoles durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, donde ha asegurado que "los españoles no merecen un presidente que tiene la indecencia como forma de hacer política".

Catalán ha afirmado a Sánchez que "hace unos días reprochaba públicamente el comportamiento de representantes públicos y lo calificaba de indecente" y ha trasladado al presidente que "llegó al poder y gobierna gracias a los votos de los herederos políticos de ETA". "¿Hablando de indecencia?", ha planteado.

El diputado regionalista ha señalado que "indecente es pactar con quienes siguen sin condenar los atentados de ETA, que tienen entre sus dirigentes a terroristas, los llevan en sus listas electorales". Ha señalado que "indecente es comprometerse a no pactar con Bildu y luego convertirlos en socios preferentes".

También ha acusado al Gobierno de "amparar con su inacción los actos de homenaje a terroristas" y ha calificado de "indecente" la "entrega del Ayuntamiento de Pamplona a Bildu como pago a la investidura de Sánchez y de María Chivite".

Catalán ha afirmado que "indecente fue dar el pésame a Bildu por la muerte de un terrorista en la cárcel y no felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz por defender la libertad, la democracia y los derechos humanos y combatir una dictadura".

Ha añadido que "indecente fue llegar al Gobierno mediante una moción de censura justificada en acabar con la corrupción y haber caído ahora en sus redes". "Indecente es que el partido del que es máximo responsable tenga a un secretario de Organización en la cárcel por presunta pertenencia a organización criminal y al anterior y su asistente imputados por una presunta trama de corrupción", ha apuntado.

Catalán ha acusado al PSOE de "colonizar espureamente instituciones y entidades públicas" y ha afirmado que "el Fiscal General del Estado se sienta hoy en el banquillo de los acusados sin dimitir mientras el Gobierno lo respalda".

El diputado navarro ha criticado que "es indecente criticar y despreciar a jueces y fiscales por perseguir el delito y que miembros de su Gobierno y partido participen de ese aquelarre". También ha asegurado que es "indecente aprobar una ley de amnistía que decían inconstitucional, es reformar el delito de malversación y derogar el de sedición como pago para comprar votos".

También ha afirmado que "es indecente prometer traer a un prófugo de la justicia para juzgarlo y luego pactar con él en el extranjero siendo mediador el secretario de Organización del PSOE y un expresidente de gobierno". "Indecente es aprobar una ley que redujo penas a cientos de violadores y sacó de la cárcel a muchos de ellos, así como que fontaneros del PSOE se dediquen a chantajear a fiscales para condicionar la persecución de delitos", ha señalado.

Igualmente, ha considerado que "indecente es rechazar la prostitución, decirse feministas por socialistas y luego tener cargos y dirigentes puteros".

Por último, ha remarcado lo "indecente que es el que se hable de presunta financiación ilegal del PSOE y posible existencia de una caja B mientras sus socios miran para otro lado ante tanta perversión, inacción que les hace cómplices necesarios". Y ha asegurado que "es indecente aferrarse al poder sin tener mayoría parlamentaria para gobernar". El diputado de UPN ha concluido su intervención dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno: "Los españoles están hartos, hartos de tanta indecencia. Váyase, señor Sánchez. Váyase".