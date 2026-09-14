La Cátedra Ingeniería Navarra eleva a 6.000 euros la dotación de sus premios a los mejores trabajos de fin de grado

Archivo - Estudiantes, en el campus de Pamplona (sede de Arrosadia) de la UPNA. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Ingeniería Navarra, impulsada por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y el Colegio de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra (CITI Navarra), convoca la IX edición del Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación (ETSIIIT).

La principal novedad es que, por primera vez, los diez proyectos finalistas recibirán 500 euros cada uno, independientemente del resultado final. Además, el trabajo ganador obtendrá otros 1.000 euros adicionales, lo que eleva la dotación total de la convocatoria a 6.000 euros. El plazo para presentar candidaturas permanece abierto hasta el próximo 5 de octubre.

Esta edición de los premios ha sido posible gracias al convenio de colaboración firmado recientemente con Acción Social de Caja Rural de Navarra, por el cual se van a poner en marcha acciones como esta, orientadas a apoyar el talento joven y fomentar la conexión entre el ámbito académico y el empresarial.

Esta convocatoria va dirigida a alumnado de la ETSIIIT que haya aprobado en el curso pasado (2025-2026) su trabajo de fin de grado, incluyendo quienes lo hayan realizado en programas de movilidad internacional. Dicho trabajo estará relacionado con alguno de los siguientes ámbitos: ingeniería industrial, mecánica, eléctrica y electrónica, fabricación avanzada, diseño industrial, big data, automatización y robótica, y eficiencia energética. Asimismo, será necesario contar con el alta en CITI Navarra como estudiante acreditado o colegiado y, en el caso de las personas finalistas, disponer de una cuenta en Caja Rural de Navarra para recibir el premio.

Tras el cierre de la convocatoria, una comisión de evaluación de la Cátedra Ingeniería Navarra seleccionará los diez mejores trabajos presentados. Las personas finalistas defenderán sus proyectos en octubre, mediante exposiciones orales de diez minutos, y los premios se entregarán en un acto institucional previsto para noviembre.