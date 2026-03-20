El Centro de Atención Integral a la Discapacidad Las Hayas de Sarriguren contará con un huerto para personas usuaria

Xuriñe Peñas e Inés Francés - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), Inés Francés, y la alcaldesa Valle de Egüés (Eguesibar), Xuriñe Peñas, han firmado en fechas recientes un convenio que permitirá la creación de un huerto anexo al Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAIDIS) Las Hayas para que las personas usuarias puedan desarrollar actividades de cultivo que "contribuyan al desarrollo de los programas de atención, habilitación y rehabilitación propios del centro".

El terreno en el que se construirá el huerto, de 496 metros cuadrados, está integrado en una gran parcela de 5.668 metros cuadrados, ubicada en las proximidades del CAIDIS Las Hayas, en la que actualmente hay construida una escuela infantil.

La cesión de uso por parte del municipio tiene una duración inicial de 10 años, prorrogable de manera bienal hasta un máximo de 20.

Esta iniciativa, impulsada por la asociación de familiares del CAIDIS Las Hayas, tiene como objetivos "enriquecer la formación de las personas usuarias del centro mediante una formación básica en el cultivo, tratamiento, protección y cuidado en general de las técnicas agrícolas; propiciar una diversificación en las actividades que el centro pone a disposición de las personas usuarias como herramienta complementaria; y contribuir a que las personas usuarias obtengan experiencias gratificantes derivadas de un contacto directo con la naturaleza y el cuidado y cultivo de especies vegetales".

Además, con la construcción del huerto se pretende también "conseguir un lugar de relación entre las personas usuarias del CAIDIS y las de la escuela infantil existente en el mismo solar, así como con el alumnado de otros centros públicos o privados que puedan beneficiarse de actos formativos o programas relacionados con el huerto". Asimismo, pretende ser un lugar de participación para las familias y para el vecindario de Sarriguren.

Los productos cultivados deberán ser aprovechados por el propio centro o por otros centros asistenciales y no podrán ser comercializados o puestos en el mercado a cambio de precio, excepto la venta a familiares de usuarios o trabajadores del centro. El dinero obtenido con dicha venta sólo se podrá destinar a financiar actividades de ocio de las personas residentes.

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA El CAIDIS

Las Hayas es un centro de carácter residencial propiedad del Gobierno de Navarra que presta atención integral a personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo extenso y generalizado, que exigen tratamientos especializados.

Al mismo tiempo, se configura con un centro de día en el que se ofrecen programas de ajuste personal y social y tratamientos de rehabilitación orientados a la normalización y permanencia en el entorno familiar.

El centro, actualmente gestionado por Grupo 5, cuenta con 60 plazas para atención residencial y otras 10 plazas para atención en centro de día.

Las personas usuarias son de ambos sexos, mayores de 18 años, y con un diagnóstico de discapacidad intelectual moderada, severa, grave, profunda, o con pluridiscapacidad, que "les impide residir autónomamente en un domicilio propio o que, por diversas circunstancias, no cuentan con el apoyo familiar-social necesario para permanecer en el hogar familiar, teniendo necesidades de apoyo extenso y generalizado".

Además de los servicios generales, el centro ofrece programas de intervención como acogida y valoración, atención médico-sanitaria, rehabilitación y fisioterapia, intervención psicopedagógica, terapia ocupacional, ocio y tiempo libre.