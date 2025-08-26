CERMIN traslada el Defensor del Pueblo de Navarra las principales dificultades del colectivo de la discapacidad

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) mantiene un encuentro con el Defensor del Pueblo de la Comunidad foral, Patxi Vera. - CERMIN

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) mantuvo el lunes un encuentro con el Defensor del Pueblo de la Comunidad foral, Patxi Vera, acompañado por Amaia Madinabeitia, nueva jefa de gabinete de la institución. Por parte de CERMIN participaron su presidenta, Mariluz Sanz, y la directora, Carmen Burgui.

Durante la reunión, CERMIN trasladó algunas de las principales dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en la Comunidad foral, entre ellas los retrasos en las valoraciones de discapacidad, las barreras en el acceso al empleo público, la necesidad de avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad, así como las dificultades de acceso a prestaciones ortoprotésicas que se encuentran las personas con discapacidad.

Según ha explicado el CERMIN en una nota, "el encuentro permitió reforzar la interlocución con la institución del Defensor del Pueblo y poner en valor la importancia de seguir trabajando conjuntamente para garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en Navarra".

El CERMIN es el agente social articulador y vertebrador de la discapacidad en Navarra. Actualmente está constituido por 12 asociaciones y tres federaciones del sector, que aglutinan a un total de 57 entidades sociales sin ánimo de lucro de Navarra. Entre sus objetivos, cabe destacar la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, sensibilizar a la sociedad promoviendo la inclusión social y la lucha contra la discriminación de las personas con discapacidad, representando al movimiento asociativo en Navarra.