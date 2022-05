César Oroz, Sandra Ollo, Fermín Goñi, Josefina Campos y Aitor Etxarte reciben la Cruz de Carlos III

Chivite defiende que "la educación, el arte, el pensamiento crítico, la cultura y la memoria son mejores que cualquier arma"

PAMPLONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha hecho entrega este martes de las cruces de Carlos III El Noble a las cinco personas galardonadas en la edición de 2022. Se trata de César Oroz Martija, dibujante; Sandra Ollo Razquin, editora; Fermín Goñi Bidaurreta, periodista; Josefina Campos Orduña, una de las principales referentes del movimiento memorialista; y Aitor Etxarte Berezibar (a título póstumo), pedagogo y promotor del euskera.

En un acto en el Salón del Trono del Palacio de Navarra con presencia de los galardonados, familiares y autoridades, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que "esta Cruz pone el foco en la cultura, en la concordia y en la alianza, y lleva el nombre de un Rey que entendió que la prosperidad se alcanza mejor con el pacto que con las invasiones, que la educación, el arte, el pensamiento crítico, la cultura y la memoria son mejores que cualquier arma". "Tengamos esto muy presente ahora que la guerra ha vuelto a Europa", ha subrayado.

Chivite ha ensalzado a las cinco personas reconocidas y ha destacado que su trabajo "nos hace mejores, nos ayuda a no olvidar nuestro pasado, a ser conscientes de nuestro presente y sobre todo ambiciosos y esperanzados con nuestro futuro". "Sirva este premio como reconocimiento y ejemplo para el resto de la ciudadanía", ha señalado.

Tras recibir el galardón, César Oroz, dibujante que publica diariamente en Diario de Navarra desde 1991, ha agradecido al Gobierno de Navarra este galardón "por lo que tiene de reconocimiento en tu propia casa y por la posibilidad que me ofrece de venir hoy aquí a pisar moqueta, aunque solo sea un día para poder decir luego 'yo estuve allí arriba y salí vivo'". "Gracias a mis padres, que siempre dejaron que el chico intentara buscarse la vida dibujando monigotes porque estaba dejando perdidos los márgenes de los libros de texto. Gracias a mi mujer Mónica, porque este camino solo se puede transitar si tu compañera de viaje entiende este mundo de la comunicación con sus extraños calendarios y ataduras de la actualidad", ha dicho.

También dado las "gracias" y ha pedido "perdón" a sus hijos Íñigo, Hugo y María "por la decepción de recibir comentarios por la calle sobre si vivir con Oroz debe ser toda una diversión y un cachondeo, para luego encontrarse al llegar a casa con la cruda realidad". Igualmente, ha agradecido "la libertad que siempre he tenido en Diario de Navarra para hacer este trabajo como se debe hacer, desde la libertad individual y respeto al criterio propio". Por último, ha dado "un agradecimiento especial a todos los seguidores de mis dibujos independientemente del periódico que compren o de la pancarta detrás de la que bailen, pues su reconocimiento ha sido para mi un apoyo fundamental donde cimentar mi trabajo".

Sandra Ollo, directora desde 2014 de la editorial Quaderns Crema/Acantilado, ha explicado que recibe "con un enorme orgullo este reconocimiento, no solo por el nombre del insigne Rey, sino por lo que implica que te premien en tu tierra, porque este galardón acrecienta más si cabe mi compromiso con mi Comunidad, aunque sea en la distancia, porque es el compromiso que siento con la cultura, con la cultura con mayúsculas, que lejos de ser elitista, aspira a llegar a todas las personas para contribuir a fomentar el pensamiento libre, que es tan fundamental para unos ciudadanos enteros, plenos y que puedan ejercer sus derechos como toca".

Ollo ha pedido que los gobernantes compartan "este compromiso por esa cultura de cara a unos ciudadanos que puedan decidir sus destinos de un manera más plena". Durante su intervención, ha dado su agradecimiento a su familia.

Fermín Goñi, que compagina una trayectoria en distintos medios de comunicación (Deia, El País, Radio France) con una extensa dedicación como escritor, ha afirmado que "en estos tiempos de zozobra recibir un galardón es un doble premio por lo que representa y por la fuerza moral que aporta" y ha señalado que "llevamos más de tres quinquenios en los que el mundo se dispara casi a diario un tiro cerca de la sien, primero fue una crisis financiera que nos dejó temblando, a esa crisis le sucedieron otras económicas y laborales, continuaron las eternas guerras en lugares perdidos de las que tampoco se habla y otras de las que sabemos pero estamos anestesiados y como si no existieran, nos invadió una pandemia inacabable y cuando parecía que comenzábamos a sacar la cabeza al final del túnel, un sátrapa invade Ucrania y comienza una guerra atroz".

Josefina Campos Orduña, promotora de los procesos de exhumación de las personas asesinadas tras el golpe militar de Franco, ha recibido con agradecimiento el reconocimiento, aunque ha señalado que "son cientos las personas que se lo merecen y que como yo misma trabajamos por sacar los restos de nuestros familiares asesinados en 1936 y en años posteriores, aun después de terminada la Guerra Civil, hasta 3.507 personas". "En nombre de todos ellos acepto este galardón y en él reconozco a todos nuestros familiares asesinados y a cuantos emprendimos y seguimos su búsqueda", ha señalado.

Campos ha dado las gracias a "quienes nos prestaron su ayuda desinteresada para encontrarlos y sacar sus restos" y ha tenido "un recuerdo muy especial para José María Jimeno Jurío -historiador y etnógrafo- por la ayuda que nos prestó a los familiares". "Todo ello se llevó a cabo sin revanchismo alguno, el cariño hacia nuestros familiares fue y es inmensamente mayor y esto es lo que nos acompañó en todo momento, deseando tras la recogida de sus restos darles una digna sepultura y reivindicar su memoria, incluyendo sendos funerales en cada pueblo para todos ellos".

El reconocimiento a título póstumo al pedagogo y euskaltzale Aitor Etxarte, impulsor y director de Hegoalde, la ikastola municipal de Pamplona, ha sido recogido por su viuda, Begoña Moreno, y ha tomado la palabra su hijo Hedoi Etxarte, quien ha destacado que su padres "no fue un sabio que no toca nada, ni un activista que tiene el dogma como norte". "No fue ambicioso, no podríamos relacionarlo con una carrera personal, y si quería llegar a una cima era para contemplar desde allí arriba el entorno", ha destacado.

Ha resaltado su trabajo para impulsar la ikastola municipal, que nació con "unos antagonismos explícitos, en contra de la escuela nacional y religiosa que nacía del lodo del franquismo". "La ikastola municipal fue políticamente autónoma y liberadora, de titularidad pública, en contra de la segregación social y sociológica", ha resaltado.