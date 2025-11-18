Charlas, talleres y actividades familiares, en la Biblioteca de Navarra para la última etapa del año

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de Navarra se encamina hacia la programación para la última etapa del año, con ciclos nuevos y actividades ya asentadas para todos los públicos.

Para comenzar, y dentro de ciclo de charlas que se inició el pasado 8 de noviembre para conmemorar el Día Internacional del Urbanismo, el próximo día 20, jueves, la Biblioteca acogerá la presentación del libro 'Geología y ciudad', del investigador Antonio Aretxabala. Además, el lunes 24 se celebrará también la última de las ponencias de esta propuesta, a cargo de Edurne Ramírez.

La lucha contra la violencia de género centra otra de las propuestas del mes de noviembre, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género el día 25. En este marco, la Biblioteca acogerá hasta el final de diciembre en su patio principal, en la planta baja, una exposición artística de obras realizadas por mujeres supervivientes a este tipo de violencia, de la mano de la Asociación Ehuleak. La propuesta irá acompañada también de un taller de prevención de violencia contra las mujeres, el día 27 de noviembre, y de la charla 'La prostitución es violencia sobre las mujeres', el día 1 de diciembre.

En clave literaria, continuará también el Ciclo de Narrativas de Memoria Personal iniciado el pasado octubre, con la reflexión sobre la escritura del 'yo' como temática central. En concreto, el día 26 de noviembre tendrá lugar la conferencia 'Dentro y fuera de mí: el lugar del yo', a cargo de la escritora Florencia del Campo, y en diciembre el ciclo culminará con la charla 'Contar la vida', de la autora Aloma Rodríguez, el día 10.

Entre las actividades creativas, destaca el XIII Encuentro de Clubes de Lectura de Navarra, que en traerá específicamente a la biblioteca la reunión de clubes de lectura en euskera, jornada sobre literatura vasca que se desarrollará el sábado 22 de noviembre y que contará con la presencia de la escritora Nerea Ibarzabal y con el recital poético 'Biharraren hegietan' de Martin Bidaur y Maddi Sarasua.

En el ámbito de la programación familiar, el día 27 de noviembre la Asociación Jakinmin ofrecerá un taller infantil en castellano y otro euskera, que propondrá a los niños asistentes filosofar sobre la soledad. También podrán desarrollar su faceta creativa con el taller de chapas y origami 'Los derechos buscan refugio. ¡Acógelos!', impartido por Medicus Mundi el día 9 de diciembre.

Asimismo, los espacios expositivos de la biblioteca acogerán exposiciones tan diversas como 'El BON de hace 100 años', del 24 de noviembre al 15 de diciembre en la Sala de Exposiciones, organizada por el Departamento de Presidencia e Igualdad de Gobierno de Navarra; 'Arte fluido: renacer y libertad', hasta el próximo 31 de diciembre en el patio de planta baja, organizada por la Asociación Ehuleak contra la violencia de género; la exposición del concurso de fotografía de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, del 28 de noviembre al 31 de diciembre, en el pasillo de planta 1; la exposición de la escultura 'Derecho a la Educación' de la colección 'Salud y Derechos Humanos' de Medicus Mundi, hasta el 19 de diciembre; o la exposición 'Desarrollo urbano de Pamplona: siglos XIX y XX', hasta el 31 de enero, comisariada por Juan Cruz Alli.