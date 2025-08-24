La CHE advierte sobre la posibilidad de crecidas súbidas de cauces menores por las lluvias

PAMPLONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este domingo sobre la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbidas importantes en cauces menores y barrancos ante las previsiones de lluvias intensas anunciadas para este domingo por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que, entre otras Comunidades, afectan a Navarra.

En concreto, el aviso por lluvias intensas afectaría, según el pronóstico de AEMET, a Castilla y León (Soria), La Rioja, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana (interior norte de Castellón) y Cataluña.

Por ello, desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com , así como en la página web www.chebro.es y en @CH_Ebro. También pide siempre seguir las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.