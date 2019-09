Chivite acusa a Navarra Suma de "instrumentalizar al Rey para atacar" al Gobierno foral

Publicado 12/09/2019 10:12:51 CET

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha acusado a Navarra Suma de "instrumentalizar al Rey para atacar" al su Ejecutivo y ha asegurado que "los Reyes pueden venir a Navarra cuando quieran".

Ha respondido así en el pleno de la Cámara a una pregunta del portavoz de Navarra Suma Javier Esparza sobre si el Gobierno foral va a invitar al Rey a la entrega del Premio Príncipe de Viana. "Si no lo ha decidido me va a sonar a que tiene que pedir permiso" a sus socios políticos del acuerdo programático, ha remarcado Esparza que ha criticado que "han decidido que los Reyes vengan a Navarra en 2021 -para la celebración del Xacobeo- pero para 2020 no saben".

El parlamentario de Navarra Suma ha destacado que la invitación a los Reyes es una "decisión política" de la presidenta y ha remarcado que el PSN "históricamente ha defendido que los Reyes vengan a entregar los premios Príncipe de Viana". Así, ha recordado declaraciones de la legislatura pasada del PSN lamentando que la Casa Real fuera "excluida" de la ceremonia de entrega de este galardón. "O corrige a la señora Barkos o hace lo mismo que la señora Barkos", ha subrayado Esparza que ha esperado que Chivite "sea fiel a sus principios y en esto no renuncie a sus principios".

María Chivite ha contestado que "Navarra Suma no va a marcar los tiempos de este Gobierno ni cuando va a tomar sus decisiones". Ha reprochado que Navarra Suma "esperaba que las cosas con la Casa Real fueran broncas para sustentar sus argumentos de que este es un gobierno radical y falto de legitimidad, pero no es así porque la Casa Real tiene una invitación para venir a Navarra" en 2021.

En este sentido, ha explicado la presidenta que el próximo 6 de septiembre hay una reunión en Navarra del Consejo del Xacobeo 2021 para organizarlo, motivo por el que la invitación al Rey se ha realizado con tanta antelación.

Chivite ha destacado que "en este marco de normalidad institucional hemos invitado a los Reyes de España" y ha acusado a Navarra Suma de "instrumentalizar al Rey para atacar a este Gobierno" con la intención de "abrir un falso debate". "Los Reyes vendrán a Navarra si así lo estiman y lo harán con la invitación de este Gobierno", ha subrayado la presidenta que ha pedido a Esparza que "no busque conflicto donde no lo hay".