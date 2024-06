Chivite advierte de que "la democracia está en juego" y critica el "blanqueamiento del fascismo"

PAMPLONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha advertido de que "nuestra democracia está en juego" y ha censurado el "blanqueamiento del autoritarismo, del fascismo y el crecimiento de los nostálgicos de un tiempo atroz" al que "estamos asistiendo por parte de la derecha y la ultraderecha".

Así se ha pronunciado en un acto de campaña de los socialistas en el Alto de las Tres Cruces de Ibero, espacio declarado como lugar de Memoria Histórica de Navarra y donde se localiza la fosa con mayor número de víctimas del franquismo de la Cendea de Olza. Un acto que ha contado, también, con la participación de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la candidata navarra del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Sancho.

Según recoge el PSN en un comunicado, Chivite ha defendido que "sin una memoria histórica viva, sin una estrategia europea al respecto, la ultraderecha negacionista y la derecha cómplice avanzarán hacia un abismo peligroso que se traducirá en menos bienestar, retroceso y una sociedad en la que sólo saldrán ganando unos pocos".

Ante las elecciones europeas del 9J, Chivite ha criticado que "el PP ya se ha situado con la ultraderecha" mientras formaciones como UPN "está tan fuera de juego que no es que no tenga un proyecto para Navarra en Europa, es que no tiene proyecto político de ningún tipo". Además, ha señalado que "tienen un tic un tanto sospechoso cuando da libertad de voto" y ha recordado que "la democracia es libertad para votar siempre, el voto es de la persona".

María Chivite ha reivindicado una Estrategia Europea sobre la Memoria como "el camino para una democracia sustentada en derechos, libertades y respeto a la pluralidad". Así, ha resaltado que, en España y en Navarra, "mientras la derecha hace leyes de concordia, los socialistas nos reafirmamos en la vigencia y necesidad de las leyes de memoria".

En esta línea, ha destacado estudios "que nos alertan de que los jóvenes tienen una visión idealizada e incluso positiva del autoritarismo", por lo que ha insistido en "el valor de la educación".

"LA LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS FUSILADOS ES URGENTE"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reconocido y elogiado las figuras de Gregorio Angulo y José Roa, navarros ejecutados en el franquismo. "Representan la trágica perdida de hombres justos y comprometidos durante la Guerra Civil", ha remarcado. Un conflicto que "no sólo fue una lucha militar, sino una lucha ideológica que algunos hoy parecen echar en falta y quisieran reavivar".

Saiz ha recalcado que el compromiso de los socialistas "es con el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación". La localización e identificación de todos los fusilados tras el golpe de Estado de 1936 "es más que nunca una tarea urgente que debería ser prioritaria para todo aquel que se haga llamar demócrata".

Por su parte, la candidata navarra del PSOE al Parlamento Europeo, Elena Sancho, ha advertido de que "no nos podemos tomar a broma lo que está ocurriendo, el régimen franquista dejó una huella imborrable y trágica en la historia de España y ahora algunos intentan desdibujarla con leyes de concordia".

La socialistas ha criticado que el PP "con sus pactos de la vergüenza, ha asumido el lenguaje de las derechas, compra sus discursos de odio y no condena su puesta en escena con brazos levantados como vimos en Roma y Milán". Por ello, ha llamado a una "reacción democrática que se exprese en las urnas".

"El retroceso que representan los gobiernos de Feijóo y Abascal y que quieren extrapolar a Europa no son una amenaza, son ya una realidad y por eso debemos seguir trabajando en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo", ha concluido.