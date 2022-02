Chivite afirma que el acuerdo con UPN en torno a la reforma laboral se "quedó en nada" porque "una parte no cumplió"

PAMPLONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este viernes, sobre el acuerdo de UPN y Partido Socialista en torno a la reforma laboral, que "se quedó en nada" porque "una parte no cumplió". "Yo no fui la que llegó acuerdos, pero el acuerdo se rompió porque una parte -UPN- no cumplió y el Partido Socialista cumplió lo que tenía que cumplir", ha expuesto.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Pamplona, Chivite ha indicado que "desde el inicio legislatura este Gobierno dijo que vamos a hacer del diálogo el mejor instrumento de este Gobierno y vamos a seguir hablando y negociando con todas las formaciones políticas del arco parlamentario para sacar adelante las iniciativas que estamos trabajando".

Para la presidenta navarra, "lo importante es el contenido de las leyes y tener claro que se trata de acelerar esta recuperación, que no solo sea económica, también social". "Nuestra responsabilidad es servir a nuestros ciudadanos y mejorar su vida y lo haremos con el diálogo como mejor instrumento", ha aseverado.

María Chivite ha indicado que de lo ocurrido este jueves en el Congreso se queda con "la parte positiva", "con la aprobación de la reforma laboral". "En Navarra 70.000 navarros van a ver convertidos sus contratos en indefinidos", ha dicho.

Según ha destacado, es un "éxito colectivo", "un éxito de UGT, de CCOO, de la CEOE por llegar a ese acuerdo y haberlo ratificado en el Congreso de los Diputados". "No se trata solo de crecer en empleo, sino de generar empleo de mayor calidad", ha dicho, para incidir que ayer se consiguió "mejorar la vida de la gente".