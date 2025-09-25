Chivite afirma que su Gobierno es "honesto" y Esparza le dice que se busque "un buen abogado"

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido este jueves que su Gobierno es "honesto" y que "ningún informe habla de delitos, ni de corrupción" en la adjudicación de obra pública, mientras que el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha respondido que "todos los informes son contrarios a su gestión" y que "se ponga como se ponga, ningún informe va a decir que su Gobierno es honrado". "Deje de malgastar el dinero de todos y búsquese un buen abogado", le ha dicho a la presidenta.
Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral de UPN sobre "el informe externo anunciado por la presidenta" y ha indicado que "la auditoría externa, la que tenemos hasta ahora, la encargada por CEPN, nos ha costado 20.000 euros".
"Si usted pretende mirar esto en términos económicos, hágalo, pero desde luego, nosotros lo medimos en términos de conocimiento, de exigencia, de rigor, de transparencia y, sobre todo, de mejora", ha respondido Chivite al portavoz regionalista, para agregar que "es una buena inversión porque ningún miedo a saber y menos aún a que se nos analice ni por dentro ni por fuera".
Según ha dicho, "el objetivo de estas y de todas las auditorías que pueda encargar el Gobierno no son avalar a la presidenta, queremos saber, conocer, tomar nota, mejorar procedimientos, como ya estamos haciendo, y, por supuesto, si aparece algo más, no tengan ninguna duda, proceder también en consecuencia". "Aunque entiendo que le moleste que ningún informe, señor Esparza, ninguno, hable de delitos, ni de corrupción", ha aseverado.
Chivite ha trasladado al portavoz de UPN que "¿en el informe de la OANA de la adjudicación de los túneles de Belate dice la palabra ilegalidad?" "No la dice, habla de irregularidades administrativas", ha dicho, para afirmar que "el tiempo, que da y quita razones, me dará la razón a mí de que el Gobierno que yo presido y yo misma, somos un Gobierno honesto". "Por nuestra parte, independencia de las mesas" de contratación, ha afirmado.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha trasladado a la presidenta que "usted afirma rotundamente que su Gobierno es honrado, y no se la cree nadie". "La realidad es que usted solo cree en los informes que le dan la razón", ha dicho, para reprocharle que "está malgastando el dinero de todos en informes que luego, por una cosa o por otra, tira a la papelera". "Yo le recomiendo que lo deje ya, que reconozca lo que está ocurriendo, que reconozca lo que le ha ocurrido y que renuncie a seguir siendo presidenta para bien de esta Comunidad y para bien de miles y miles de votantes socialistas que no se la merecen a usted de presidenta", ha indicado.
Ha indicado Esparza que la OANA "confirma en su informe que hay irregularidades y que las obras de Belate son nulas de pleno derecho" por lo que, ha señalado a la presidenta, "se despachan con que es una oficina que se ha convertido en una oficinilla de tres al cuarto". "¿Cuánto dinero nos va a costar el innecesario informe externo que ha anunciado que iba a realizar el Gobierno? Digo innecesario porque, para usted, si avala lo que usted quiere, pues será necesario y si no, evidentemente, le sobra", ha expuesto.
Esparza ha señalado que "todos los informes son contrarios a su gestión, señora presidenta, y algunos apuntan a delitos penales". "Son muchos ya los que dicen y hablan de irregularidades y, por tanto, ilegalidades, porque se actuó contra la ley foral de Contratos", ha expuesto.