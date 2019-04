Chivite apela a la ciudadanía "progresista" a movilizarse para que "España y Navarra tengan Gobiernos sociales"

Publicado 10/04/2019 11:12:49 CET

PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra por el PSN, María Chivite, ha llamado a la ciudadanía "progresista" a "movilizarse e ir a votar tanto en las elecciones generales de abril como en las autonómicas, municipales y europeas de mayo, para que España y Navarra tengan Gobiernos de corte social que sigan avanzando en la calidad del empleo, la mejora de los servicios públicos, las pensiones, la dependencia, la igualdad, los derechos de ciudadanía y el autogobierno de Navarra".

María Chivite ha afirmado en una nota que "la derecha unida quiere que retrocedamos, que caminemos hacia la desaparición de nuestro régimen foral, hacia la privatización y el recorte de servicios públicos, a más desigualdad social y a un papel secundario para las mujeres".

La candidato socialista ha asegurado que "si queremos Gobiernos progresistas, todo el mundo se tiene que movilizar e ir a votar, porque los Gobiernos se construyen con votos, no con encuestas". "Es cierto que los socialistas estamos creciendo en intención de voto, así lo reflejaba este martes también el CIS, pero nuestro reto no es ganar en las encuestas sino en las urnas. Y para eso apelamos al compromiso democrático de los miles de navarros y navarras que no quieren Gobiernos de derechas ni tampoco nacionalistas", ha apuntado.