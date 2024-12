Chivite apuesta por "poner en valor la esencia" de Navarra y su marco institucional en un contexto "agitado y complejo"

Las hijas del sociólogo Mario Gaviria han recogido en su nombre la Medalla de Oro de Navarra 2024, entregada a título póstumo

PAMPLONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado este martes, 3 de diciembre, Día de Navarra, que en "este contexto agitado y complejo, debemos poner en valor lo que somos, nuestra esencia, nuestro marco institucional".

Así se ha pronunciado durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de Navarra 2024, entregada a título póstumo al sociólogo Mario Gaviria y que ha sido recogido por sus hijas.

En el acto, enmarcado en la celebración del Día de Navarra y presidido, además de por la presidenta Chivite, por el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo navarro, Félix Taberna, han estado presentes figuras como la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza, el Defensor del Pueblo, Patxi Vera, y representantes políticos.

En su intervención, Chivite ha destacado que la Medalla de Oro "premia la defensa, la promoción y el fomento de los intereses de Navarra", y "todo ello es aplicable a la figura y obra de Mario Gaviria". "Su tierra siempre fue motivo de orgullo. Un orgullo sincero, alejado de complacencia y también crítico cuando lo tuvo que ser. En este Día de Navarra deberíamos aprender a querer nuestra comunidad como la quería Mario. Con pasión, pero con justicia. Con respeto por nuestro pasado, pero sin nostalgia. Con ambición por el futuro, pero con humildad", ha subrayado.

Tras destacar que Gaviria "generó a su alrededor un ecosistema de talento comparable al que estamos creando en Navarra", ha manifestado que otro "gran rasgo del universo gaviriano que entronca con el carácter navarro" es "su optimismo antropológico, que le llevó siempre a mantener una visión positiva de esta sociedad en la que vivió".

"Hoy, que el mundo no nos da excesivos motivos para mantener esa positividad, sería bueno recordar las tres grandes aportaciones que Mario Gaviria ha legado a esta Navarra que hoy le homenajea", ha apuntado, para a continuación citar "la buena vida". A su juicio, Mario Gaviria "encarna la Marca Navarra". "Hoy comprendemos que existe una relación ineludible entre la calidad de vida y la preservación del medio ambiente. Entre la salud de las personas y la salud del planeta", ha apuntado.

La "ética ecologista", según Chivite, es otra "gran aportación de Mario Gaviria a nuestro acervo cultural", pues "elevó la voz ante los riesgos de la energía nuclear y habló antes que nadie de basar nuestra estrategia de desarrollo en las energías alternativas".

"El tercer elemento que nos deja Gaviria como legado es su constructividad crítica", ha añadido, tras comentar que el homenajeado "hacía comunidad desde la oposición, pero sin destruir". "Mario Gaviria era un agitador, pero estoy convencida de que estaría escandalizado de cómo a estas alturas del siglo XXI estamos poniendo en riesgo la propia democracia", ha afirmado.

Por eso, ante "este contexto agitado y complejo, debemos poner en valor lo que somos, nuestra esencia, nuestro marco institucional". "La prosperidad que hemos alcanzado y que ha sido fruto de años de trabajo haciendo comunidad. Poniendo siempre por delante lo que nos une. Quienes cuestionan nuestro autogobierno lo hacen desde un paternalismo que en realidad esconde una voluntad uniformizadora, centralista y autoritaria. Quienes creen que así se acalla la pluralidad y se homogeneiza la sociedad es que no han entendido nada de lo ocurrido a lo largo de toda nuestra historia o simplemente no quieren entender. En el fondo, y eso me preocupa mucho, subyace un cuestionamiento del sistema. Esta corriente, que desgraciadamente ha llegado y se ha instalado en nuestro país, nos debe poner en alerta democrática", ha indicado.

Ante "esta crisis", Chivite ha reivindicado "la honestidad". "El avance del populismo es innegable. Un populismo con tendencia regresiva y antidemocrática. El camino por el que puede transitar la sociedad puede cambiar. Se trata de avanzar o retroceder. Integrar o excluir. Construir o descomponer. Y qué mejor día que hoy para poner en valor todo lo que hemos logrado, lo que somos y lo que queremos seguir siendo: el mejor lugar donde vivir", ha subrayado.

Así, ha emplazado a celebrar "con orgullo esta Navarra, la Navarra que funciona, la Navarra en positivo". "Y afrontemos de forma conjunta los retos que plantea el futuro, porque unidos saldremos más fuertes", ha continuado.

También ha tomado la palabra Manuel Rodríguez, el decano del Colegio de Sociología y Politología de Navarra, entidad que propuso el reconocimiento a Gaviria, ha sido el encargado de glosar su figura. Rodríguez ha señalado que Gaviria era "una figura muy especial" que "nos ha abierto nuevas formas de pensar". A su juicio, "si alguien merece este galardón" es Gaviria, que tuvo "una mirada profundamente curiosa con la sociedad" y "siempre ha vivido alerta de lo que pasaba a su alrededor". Tras destacar su "profunda vinculación" con Navarra, Rodríguez ha añadido que Gaviria entendió la sociología "como una suerte de militancia".