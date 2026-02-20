Chivite condena el crimen de violencia de género en Sarriguren: "Aquí no debe haber fisuras"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado su "condena más rotunda" al crimen de violencia de género que se ha registrado este viernes por la tarde en Sarriguren.

"Otro asesinato; otra mujer a la que le arrebatan la vida, esta vez en Navarra. Aquí no debe haber fisuras. Mi condena más rotunda; mi cariño para su familia", ha señalado la presidenta en un mensaje en la red social X.

El crimen se ha registrado sobre las 19.30 horas en la avenida Reino de Navarra de Sarriguren. Un hombre ha sido detenido como presunto autor de los hechos. La Policía Foral se ha hecho cargo de la investigación.

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, se ha mostrado "estremecido por el presunto asesinato por violencia de género esta tarde-noche en Sarriguren".

También en un mensaje en la red social X, Remírez ha afirmado que el Gobierno "trabaja y trabajará para desterrar de una vez por todas el machismo criminal de nuestra sociedad".